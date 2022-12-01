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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن مساهمات التشيك "الحيوية" في حلف الناتو

صدى البلد

ثمنت الولايات المتحدة مساهمات التشيك "الحيوية" في حلف الناتو، بما في ذلك اضطلاعها بمسؤولية الدولة الإطارية في مجموعة القتال متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي في سلوفاكيا في أعقاب التدخل العسكري الروسي الشامل في أوكرانيا.
جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/الخميس/ خلال لقاء وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولن كال ومستشار الأمن القومي التشيكي توماش بوجار في مقر البنتاجون .
وبحث الجانبان، بحسب البيان، العلاقات الدفاعية الثنائية القوية بين البلدين، بما في ذلك جهود التشيك المستمرة لتحديث قدرات الدفاع، وأعرب المسؤولان عن تضامنهما مع الشعب الأوكراني في الدفاع عن أراضيه السيادية ضد التدخل الروسي، وتعهدا بمواصلة التنسيق عن كثب بشأن المساعدة الأمنية الأوكرانية، كما ناقش كال وتوماش، بحسب البيان، الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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