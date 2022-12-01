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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية ، لمواجهة احتمالية انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب والمعلمين .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تحميل دليل وزارة الصحة والسكان الخاص بالوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية ، من موقع وزارة التربية والتعليم 

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على  دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية ، والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الرابط

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf 

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي 

جدير بالذكر أن ، تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس ، شائعة جديدة انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي هذا الاطار ، نفت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس 

وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم اغلاق اي فصل دراسي في أي مدرسة في مصر بسبب الفيروس التنفسي المخلوي

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مناشداً الرأي العام بالاهتمام بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط ، وتجاهل اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ، مؤكدا ان شائعات السوشيال ميديا هدفها اثارة البلبلة .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوي.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديري المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.

خطاب رسمي
خطاب رسمي
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