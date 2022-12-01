عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

صدى البلد

في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري مع مؤسسة مصر الخير كذراع تنفيذي واستمراراً لدورهم وجهودهم في خدمة القادرون باختلاف وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم , إنطلقت اليوم ،الخميس، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والتي تستمر في تقديم خدماتها الطبية على مدى يومين بتمويل البنك الاهلي المصري برعاية من  محافظ الإسماعيلية وحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت نيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري  دائما سباق في خدمه اهل مصر و بالاخص القادرون باختلاف و من خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تم تنفيذ ١٤ قافلة طبية في جميع التخصصات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية و اكدت علي حرص البنك المستمر لدعم القادرون باختلاف .

وأعربت المهندسة أمل مبدى ،المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ، عن سعادتها البالغة باستمرار التعاون الوثيق مع البنك الأهلي المصري "الشريك الاستراتيجي" للمؤسسة في العديد من المجالات، فنحن شركاء في طريق طويل من التعاون لتحقيق النفع والخير وحياة أفضل لكافة المستحقين.

وقالت مبدى ، إن إطلاق القافلة الطبية لخدمة القادرون بإختلاف بمحافظات القناة يأتي إنطلاقاً من حرص البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير على الإهتمام وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم إيماناً بضرورة تذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة التى أسسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

و قالت الدكتورة عفاف الجوهري ،رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير : أن القافلة الطبية للقادرون بإختلاف بتمويل البنك الأهلي المصرى وبتنفيذ كامل من مؤسسة مصر الخير بمحافظات القناة شملت تقديم خدمات طبية والكشف الطبي (باطنة – عظام – قلب - أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة - مخ وأعصاب ونفسية - رمد - سمعات طبية -أطراف صناعية - كراسي متحركة ) وتضم  مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات ذوي القدرات الخاصة .
وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير : أن القافلة الطبية مستمرة على مدار يومي ١و٢ ديسمبر الجاري وشملت أيضاً تنفيذ فقرات ترفيهية كالرسم والتلوين وعرائس متحركة  وحكايات أطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

ترشيحاتنا

180 ألف دولار.. مكاسب الأهلي من مشاركة علي معلول بكأس العالم

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ