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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحديد موعد فتح تنسيق الجامعات الأهلية الترم الثاني يناير المقبل

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم فتح التنسيق لطلاب الثانوية العامة، بالتيرم الثاني،  مشيرا إلى أنه فيما يخص فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة من الحكومية ، فلم يتم اتخاذ قرار يخص ذلك حتى الآن.


وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ القرار بفتح التقديم وتفاصيل القبول بالجامعات الأهلية الجديدة وهي 12 جامعة أهلية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي سينعقد شهر يناير المقبل.


وكان قد قال الدكتور محمد حلمي الغُر أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، أنه يتم فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة في الترم الثاني، مؤكدا أنه يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023-2022 والثانوية 2021-2022 - 2021، التقديم في الجامعات الخاصة.

 

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وأضاف " الغر " أنه فيما يخص للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال آخر عامين راغبي التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة، في الترم الثاني، سيكون قبولهم وفق الحد الأدنى للعام الذي حصل به الطالب على شهادة الثانوية العامة بها.

 

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم يتم طبقا للقواعد التي تم العمل بها في تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2022، مشيرًا إلى أن التقديم يتم عن طريق الموقع لكل جامعة .
 

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