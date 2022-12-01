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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تكشف عن سقف سعر النفط الروسي.. تفاصيل

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أديمو، اليوم الخميس، إن سقف أسعار النفط الروسي سيبدأ عند 60 دولارًا للبرميل.

وقال أديمو، "نبدأ من 60 ولدينا القدرة على رفع سقف الأسعار للحد من دخل روسيا بمرور الوقت".

وفي وقت سابق من اليوم، قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئيا، على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا قدره 60 دولارا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بنسبة 5% من سعر السوق.

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الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لأسعار النفط الروسي

وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، حتى يوم الجمعة.

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