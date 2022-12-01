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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح 16 حديقة بالمجان لأبناء القاهرة من ذوي الهمم غدًا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح 16 حديقة غدًا الجمعة بالمجان لابناء العاصمة من ذوي الهمم ، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم احتفالًا بيوم التحدى وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم.
 

وتشمل الحدائق المقرر فتحها بالمجان غًدا الحديقة اليابانية بحلوان ، والحديقة الدولية بمدينة نصر ، وحديقتى الحرية  ، و الجزيرة بالزمالك ،  وحديقة الطفل بمدينة نصر ، وحديقتى الفنون  ،و أم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان ، وحديقة العاشر بمدينة نصر ،  وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء،  وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان ، وحديقة غرناطة بروكسى ، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة ، وحديقة النور بالعباسية ،وحديقة الورد بمدينة نصر مع اقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال .                                                    

يأتى ذلك فى إطار اختيار شهر ديسمبر من كل عام عالميًا  بهدف دعم ذوي الهمم ، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية .

كما تم اختيار أول جمعة من ديسمبر لتكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر.

القاهرة المدارس ذوى الهمم يوم التحدي اخبار محافظة القاهرة

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