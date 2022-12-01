فتح 16 حديقة بالمجان لأبناء القاهرة من ذوي الهمم غدًا

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح 16 حديقة غدًا الجمعة بالمجان لابناء العاصمة من ذوي الهمم ، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم احتفالًا بيوم التحدى وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم.



وتشمل الحدائق المقرر فتحها بالمجان غًدا الحديقة اليابانية بحلوان ، والحديقة الدولية بمدينة نصر ، وحديقتى الحرية ، و الجزيرة بالزمالك ، وحديقة الطفل بمدينة نصر ، وحديقتى الفنون ،و أم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان ، وحديقة العاشر بمدينة نصر ، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان ، وحديقة غرناطة بروكسى ، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة ، وحديقة النور بالعباسية ،وحديقة الورد بمدينة نصر مع اقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال .

يأتى ذلك فى إطار اختيار شهر ديسمبر من كل عام عالميًا بهدف دعم ذوي الهمم ، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية .

كما تم اختيار أول جمعة من ديسمبر لتكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر.