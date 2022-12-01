سعد الصغير يحتفل بزفاف إلهام عبدالبديع ووليد سامي .. شاهد

احتفل الفنان سعد الصغير بزفاف الفنانة إلهام عبدالبديع وزوجها الملحن وليد سامي، وذلك على طريقته الخاصة، حيث حرص سعد على عمل زفة خاصة لهما، وذلك بعدما قامت إلهام عبدالبديع بارتداء تاج الزفاف وطرحة الفستان الأبيض، أثناء استضافة سعد الصغير لها وزوجها في حلقة من حلقات برنامجه "سعد مولعها نار"، والذي يقدمه عبر شاشة قناة الشمس الفضائية، وتذاع اليوم الخميس في جزء أول، ويستكمل إذاعة جزئها الثاني غدا الجمعة.

وحرص سعد الصغير على غناء أغنيته الشهيرة "النهاردة فرحي يا جدعان" أثناء قيامه بزفة إلهام وزوجها الملحن وليد سامي، إضافة إلى غنائه أغنية "اوعوا حد فيكوا يزعل أمي"، و"يا واد يا تقيل"، التي قدمتها السندريلا سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وقامت إلهام عبدالبديع بتقديم أغنية دويتو تجمعها بزوجها وليد سامي وتحمل عنوان "متدلعة"، كما غنت أغنيتها الجديدة "مهيبرة"، وقدم زوجها وليد سامي أغنية "وقت الفرح"، التي حضرها خصيصا لتقديمها كمفاجأة لزوجته يوم الزفاف.

وحرص سعد على تقديم درع تكريم لإلهام عبدالبديع وزوجها وليد سامي، وذلك لمشاركتهما في فعل الخير الذي يقدمه سعد في برنامجه "سعد مولعها نار".

برنامج "سعد مولعها نار" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك عبر شاشة قناة "الشمس" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.

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