كأس العالم.. إليسا تحتفل بتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16

أعربت الفنانة اللبنانية اليسا عن سعادتها بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وكتبت اليسا تدوينة لها عبر تويتر "كل الدول العربية قدمت أداء مشرف بالمونديال. واليوم ‎#المغرب بتحقق انتصار بتصدرها مجموعتها وتأهلها للدور الثاني! ألف مبروك وبالتوفيق!"



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وينتظر منتخب المغرب في دور الـ 16، صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وألمانيا وإسبانيا.