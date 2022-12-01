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هل تغير موعد إجازة نصف العام الدراسي؟ التعليم تحسمه ..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن حقيقة تعديل موعد إجازة نص العام الدراسي لطلاب المدارس، حيث قام موقع صدى البلد بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على حقيقة الأمر.

و نفت وزارة التربية والتعليم خبر تعديل موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، و الت الوزارة " إنه لم يصدر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرار رسمي بشأن تعديل موعد الإجازة، كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تسير كما هي بكل تفاصيلها، وبالتالي لا حاجة  لتعديل موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإن موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس سيكون يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وقد حددت الوزارة مدة الإجازة بـ أسبوعين، وبناءا على ذلك فإنه من المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس 9 فبراير، لمتابعة المزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد موعد إجازة نص العام وزارة التربية والتعليم اجازة نصف العام الدراسي طلاب المدارس

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