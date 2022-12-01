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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة توضح أسباب بناء مدن جديدة خلال الفترة الحالية

المنصورة
المنصورة

قالت الدكتورة هبة زين العابدين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الفلسفة التي تعتمد عليها الدولة في بناء المدن الجديدة هي الشمولية والاستدامة.

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «هناك أسباب دفعتنا لبناء مدن جديدة، فهناك أزمة توارثنها منذ آلاف السنين بالعيش حول الوادي والدلتا، بشريط ضيق لا يتخطى الـ7% من مساحة مصر، والوضع دا كان مقبول حتى السبعينات لكن بعد الزيادة السكانية والانفجار السكاني الذي بدأ يظهر في بداية الثمانينات أصبح الوضع غير مقبول».

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: «أصبح التكدس السكاني في عواصم المحافظات والقاهرة وإقليم القاهرة خاصة أنه يتوفر فيه كل الهيئات الحكومية وشبكة طرق وجامعات وفرص عمل، وكان ذلك سبب رئيس للتكدس السكاني».

واستطردت: «إقليم القاهرة الكبرى كمثال، نحتاج أن نوضح فيه حجم الأزمة التي نعيش فيها خلال الفترة السابقة، ومن خلال الأرقام ودراسة الكثافة السكانية في المنطقة سنجد أن الكثافة السكانية سنة 1970 كانت 250 فردا لكل فدان في حين وصلت النسبة وتضاعفت لـ500 فرد في كل فدان لعام 2019».

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