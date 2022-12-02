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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتقليل الضغط علي الطلاب..هندسة القاهرة توفر لطلابها استشارات نفسية

كلية هندسة القاهرة
كلية هندسة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تعاون مشترك مع "مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات" بالجامعة، لخدمة الطلاب، وذلك برعاية  الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد الكلية، والدكتور عماد علي الدين الشربيني، وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، ورائد الاتحاد، وإدارة رعاية الشباب بالكلية، ولجنة الأسر الطلابية.

ويستقبل فريق من المستشارين النفسيين، طلاب الكلية المحتاجين للدعم، يوم الاثنين من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا، بإحدى قاعات الكلية، وذلك بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور فكري العتر، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، مدير المركز، وفريقه المعاون، وبحضور الإخصائيين الاجتماعيين بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

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ويحرص مركز "الدعم النفسي" بجامعة القاهرة على تقديم خدماته للطلاب مجانا، وفي سرية تامة، ويستهدف زيادة فاعلية الطلاب وقدرتهم على مقاومة الأمراض النفسية، وضغوط الحياة، ومد يد العون لتخفيف الكرب عن الطلاب، وبعث الأمل وتبديد اليأس، وتقوية روابط الفرد بالمجتمع. وذلك من خلال العلاج النفسي والسلوكي، والتصدي لحالات الانتحار.

ويقدم المركز محاضرات عامة وندوات توعوية، حول مفاهيم إدارة الوقت، والسيطرة على الغضب، وأساليب التعلم، واتخاذ القرار، إدارة المواهب والابتكار وتنميتهما.

الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات Jobs Education

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