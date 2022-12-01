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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعضاء برلمان الشباب في زيارة لمتحف آثار كفر الشيخ.. صور

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

زار الوفد الثاني من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ متحف المحافظة، وفق خطة الوفود للمتحف على ثلاث دفعات بدأت الثلاثاء وتختتم الأحد ويضم كل وفد 40 عضواً، وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الحارات الأول الذي تم في منتصف نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الزيارة جاءت في إطار تحقيق توصيات لقاء الشباب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشار إلى أن زيارة المتحف تثرى معارف الشباب بتاريخ وحضارة مصر القديمة ومسار العائلة المقدسة في مصر من ‏‏خلال مدينة سخا، إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر. بالإضافة إلى أن المتحف ‏‏يعرض بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف عن روعة الفن والتراث الإسلامي ‏وربطها ‏بمدينة فوة والتي ازدهرت في العصر الإسلامي. ‏

كما عبرت وفود المشاركين عن مدى سعادتهم وهم يطالعون بالمتحف العديد من القطع الأثرية، أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني ومجموعة مميزة من تماثيل إيزيس، لوحة الزيوت السبع المقدسة، لوحة حجرية عليها نحت بارز تصور حورس ومجموعة أوان خزفية أثرية.
 

وقد شهد الأسبوع الماضي زيارتهم لمركز استدامة بديوان عام المحافظة، تلا ذلك زيارة مرفق الإسعاف، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الجولات من تنظيم وتنفيذ فريق عمل الإدارة.

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