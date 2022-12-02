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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : مدينة المنصورة الجديدة نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة جديدة وجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد مصطفى، خلال تصريحات صحفية، أن مدينة المنصورة الجديدة انجاز جديد يضاف إلي إنجازات القيادة السياسية، والتي سعت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في البناء العمراني والحضاري للدولة، كما أنها ستساعد في تخفيف الضغط والكثافة السكانية علي مدينة المنصورة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع دليل علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسعي بكل جهد  لإستعادة وجه مصر الحضاري وتطويره، من خلال إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد، والتوجه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التي تسعي الدولة لإنشائها، كواحدة من أهداف التنمية المستدامة، كما أنها ستكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جامعة المنصورة التنمية المستدامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المجتمعات العمرانية علاء مصطفى

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