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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة في البحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بالمتابعة الميدانية لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق" القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي "،دائرة مركز وداي النطرون،مساء امس الخميس ،مما اسفر عن مصرع 10 عمال زراعيين،وعدد من المصابين،وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وفي أسرع وقت،لبحث إمكانية وطريقة تقديم الدعم للضحايا،وفي بيان صحفي اليوم الجمعة تقدم "الوزير" بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين ،وبتمنياته الصادقة بسرعة شفاء المصابين .


وكان طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي  قد شهد مساء امس الخميس حادثا مروريا اثر وقوع إنقلاب سيارة نصف نقل  بمركز وادى النطرون  بصحراوى البحيرة،وتلقى اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة،وبالفحص تبين مصرع 10 أشخاص مجهولى الهوية وإصابة  8 آخرين  بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية  بطريق - القاهرة الإسكندرية  عند الكيلو 120 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة،وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


والمتوفين هم :- عبد الرحمن عطيه عبد الغفار 26 عاما ومحمود صبحي سالم عبد السلام 17 عاما ورجب عوض عطية محمد 16 عاما، ومحمد محمود محمد إبراهيم 22 عاما، ومحمد سعيد محمد سعيد 25 عاما، و كريم محمد على 16 عاما، وحمادة عيد القاضى 18 عاما، وصبحى على ابو حسين 18 عاما و حسن سعيد محمد سعيد 21 عام  و محمد عطيه عبد الغفار 16 عاما.


اما المصابون هم :- محمد شحاتة علي 21 عاما محمد عيد 18 عاما مصطفى رجب ثابت 19 عاما احمد همام جبريل 16 عاما اسلام محمد علي 20 عاما مصطفى ممدوح علي 22 عاما هنداوي لعيب هنداوى 22 عاما محمد رجب اسماعيل 19 عاما...وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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