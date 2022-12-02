بلينكن: بايدن يريد تجنب الصراع مع روسيا لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن، يرغب في تجنب الصراع مع روسيا في أوكرانيا، ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال بلينكين في لقاء على قناة "فرانس 2": "نعم لدينا اتصالات مع روسيا.. هناك مواضيع مهمة يجب أن نتحدث عنها، على سبيل المثال، نواصل الاتصال بروسيا لأننا نخشى أن تستخدم الأسلحة النووية، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد تحرك الاتحاد الروسي في هذا الاتجاه، لكن المخاوف لا تزال قائمة.

وأضاف بلينكين: "بالنسبة للرئيس بايدن، فهو يريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا، على العكس من ذلك، نريد إنهائه، وليس تصعيده بأي شكل من الأشكال. لا نريد حربًا مع روسيا، خاصة أننا لا نريد حربًا عالمية ثالثة. ليس هذا ما نطمح إليه".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة لن تحدد شروط المفاوضات عن أوكرانيا. سيكون هذا قرار أوكرانيا، وسندعم هذا القرار".

