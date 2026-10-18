قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب
رسائل قصر الاتحادية.. قراءة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتضامن مصر المطلق مع السعودية
أنور قرقاش: زيارة الأمير خالد بن سلمان للإمارات تؤكد عمق العلاقات مع السعودية ورسوخها
المتحدث العسكري يكشف عن جهود توطين الصناعات العسكرية وتنوع التسليح
أحمد موسى: مصر تستهدف دعم أمن السعودية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلاميَّة يوضِّح مكانة العقل في الإسلام وسُبُل الحفاظ عليه من الأفكار المنحرفة

البحوث الإسلاميَّة يوضِّح مكانة العقل في الإسلام
البحوث الإسلاميَّة يوضِّح مكانة العقل في الإسلام
محمد شحتة

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، في كليَّة الصيدلة للبنين بجامعة الأزهر، الندوة التوعويَّة الرابعة التي نظَّمتها اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة بالمجمع في الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، ضمن برنامج (منبر الوعي)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وجاءتِ الندوة بعنوان: (مكان العقل في الإسلام)، وتناول فيها الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، مكانة العقل في التصوُّر الإسلامي، موضِّحًا أنَّ العقل هو مناط التكليف، وأنَّ الشريعة الإسلامية أَوْلَتِ الحفاظ عليه عنايةً خاصَّة، وجعلته من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها وحفظها؛ لِما له من أهميَّة في إدراك الحقائق، والتمييز بين الصواب والخطأ، وتحمُّل المسئوليَّة.

الحفاظ على العقل

وأوضح الدكتور الهوَّاري أنَّ الحفاظ على العقل –إضافةً إلى حمايته من المسكرات والمخدِّرات- يمتدُّ إلى صيانته من الأفكار الهدَّامة والدعوات المنحرفة التي تستهدف وعي الإنسان وتؤثِّر في طريقة تفكيره؛ مؤكِّدًا أنَّ حماية العقول تستلزم ترسيخ الفهم الصحيح للدِّين، والقدرة على التمييز بين الأفكار، والتعامل الواعي مع ما يُطرَح من تصوُّرات ومفاهيم.

وأشار الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني إلى أنَّ المنهج الأزهري -القائم على الاستمداد من الكتاب والسُّنَّة- يمثِّل منهجًا متكاملًا في الحفاظ على العقل وتنمية قدراته، وتوجيهه نحو إنتاج العلوم النافعة؛ بما يجمع بين سلامة الاعتقاد وصحَّة الفهم، ويجعل المعرفة وسيلةً للبناء والإسهام في نهضة المجتمع.

وأكد الدكتور الهوَّاري أنَّ طلاب الأزهر يمتلكون مِنَ المقوِّمات العِلميَّة والمنهجيَّة ما يعينهم على الوقاية من مسالك التمييع والتشدُّد؛ بفضل استيعابهم معطيات القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، وتلقِّيهم العِلمَ وَفق المنهج الأزهري الوسطي الذي يرسِّخ الاعتدال، ويحصِّن الفكر مِنَ الانحراف، ويوازن بين الثوابت الشرعيَّة ومتطلبات الواقع.

واختُتمت الندوة بحوار مع الطلاب، تناول عددًا مِنَ القضايا المرتبطة بمكانة العقل في الإسلام، وسُبُل حمايته مِنَ الأفكار المنحرفة، وأهميَّة التمسُّك بالمنهج العِلمي الصحيح في فهم النصوص الشرعيَّة والتعامل مع القضايا الفكريَّة المعاصرة.

البحوث الإسلامية كلية الصيدلة جامعة الأزهر الدعوة الأزهر طلاب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

بايك BJ40 برو 2027

سعر ومواصفات بايك BJ40 برو 2027 في السعودية

فيات توبولينو

فيات توبولينو ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الاختراعات لعام 2026

جيتور ترافيلر 7 الجديدة

بتصميم عصري وجذاب.. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

المزيد