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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين مجمع البحوث الإسلامية يتفقد معرض الكتاب الدائم للمطبوعات في جامعة الأزهر

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي
أ ش أ

تفقد الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، معرِض الكتاب الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف بجامعة الأزهر، واطمأن على انتظام العمل بالمعرض، وتوفر إصدارات الأزهر المتنوعة التي تجمع بين العلوم الشرعية والفكرية والثقافية، وتعبر عن منهجه الوسطي ورسالته العلمية والدعوية.

ووجه الجندي بضرورة الاهتمام بحُسن عرض المطبوعات والتعريف بمحتواها، وتيسير وصول الطلاب والباحثين والقراء إلى إصدارات الأزهر الشريف؛ بما يُسهم في نشر المعرفة وترسيخ الوعي، مؤكدا أهمية المعرض في إبراز الإنتاج العلمي والفكري للأزهر، وإتاحة مؤلفاته التي تجمع بين أصالة التراث ومعالجة القضايا المعاصرة.

وأكد أن مطبوعات الأزهر تمثل أحد روافد رسالته العلمية والتنويرية، لما تتضمنه من مؤلفات ودراسات تُبرز سماحة الإسلام ووسطيته، وتُسهم في نشر الفكر المستنير، وتعريف الأجيال بجهود علماء الأزهر وتراثهم العلمي.

في سياق متصل، تابع الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية فعاليات معرِض مطبوعات الأزهر الشريف، الذي ينظمه المجمع في المدينة الجامعية لطالبات الأزهر، مؤكدا أهمية إتاحة مطبوعات الأزهر للطالبات، وتعريفهن بما تتضمنه من مؤلفات عِلمية وفكرية وثقافية تُسهم في بناء الوعي، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، والتعريف بالمنهج الوسطي للأزهر الشريف.

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف جامعة الأزهر

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