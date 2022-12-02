البرتغال في مهمة سهلة نسبيا أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم

يواجه منتخب البرتغال منافسه كوريا الجنوبية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 .

ويسعي منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للخروج من دور المجموعات بالعلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز علي غانا 3-2 ثم الفوز علي اوروجواي بنتيجة2-0.



وضمن منتخب البرتغال التأهل للدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 بعد حصد 6 نقاط وتسجيل 5 أهداف واستقبال هدفين فقط في حين جاء منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط مسجلا 5 أهداف واستقبل مثلهم.

بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع منتخب أوروجواي.