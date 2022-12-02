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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلة نفاثة متطورة.. اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعلن عن مشروع مشترك

اليابان وبريطانيا
اليابان وبريطانيا وإيطاليا يعلنوا عن مشروع مقاتلة مشتركة

قال مصدران مطلعان لرويترز إن اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن عن اتفاقية رائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك.

بالنسبة لطوكيو ولندن، يمثل هذا تتويجا لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، والذي بدوره يمنح بريطانيا دورا أمنيا أكبر في آسيا، ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين.

وفي يوليو، تم الإعلان عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة "تمبست" بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة "إف-إكس" اليابانية. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.

وقالت المصادر إن الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر.

الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر.

وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري في وحول بحر الصين الشرقي.

وذكرت المصادر أن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة ستستمر في العام المقبل.

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