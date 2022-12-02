الدنيا مابتقفش على حد.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”.

وكتبت رضوى الشربينى: "‏يروح غالى وييجى الأغلى منه وإللي مانعرفش نعدله نبدله.. وعادى الدنيا مابتقفش على حد".

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلا واسعا بسبب تصريحاتها، وتصدرت تريند محركات البحث في جوجل، بعد الجدل حول إجرائها عمليات التجميل ونفخ شفايفها.

وردت رضوى الشربيني على الانتقادات التي تتعرض لها بشأن عملية التجميل، وذلك من خلال برنامجها إنتي وبس، حيث قالت: كذا حد بعت للبرنامج يسأل، رضوى إنتي نفختي شفايفك فين؟، فقررنا نعمل حاجة جديدة في حلقة النهاردة، وأطلع من غير روج.

وتابعت رضوى الشربيني حديثها عن تحضيراتها قبل كل حلقة، إذ قالت: أقولكم الخلطة اللي أنا بحط منها قبل ما اطلع الهواء، وهي شطة، فازلين طبي، زيت لوز حلو، قرفة، وفي ناس تحط عليها الجنزبيل.