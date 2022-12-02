الذهب يستقر في تعاملات اليوم بمحلات الصاغة 2-12-2022

أظهر سعر الذهب مصر، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الجمعةعلي مستوي محلات الصاغة بدون أي تغيير.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1550 جنيها للشراء 1560 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهبنحو 1329 جنيها للبيع و 1337 جنيها للشراء

عيار 24

وصل أعلي أعيرة الذهب قيمة وهو عيار 24 نحو 1771 جنيها للبيع و 173 جنيها للبيع

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1033 جنيها للبيع و 1040 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 12,4 ألف جنيه للبيع و 12.48 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 55.1 ألف جنيه للبيع و 55.45 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.8 مليون جنيه للبيع و 1.8 مليون جنيه للبيع.

أسعار الذهب عالميا



وعلي الصعيد العالمي قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول والتى عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

لماذا الذهب

وتعد أسعار الذهب مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية سواء المقبلين علي الزواج أو المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي خاصة أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

وشهدت تعاملات نهاية نوفمبر أمس الأربعاء ارتفاع فى أسعار الذهب بحوالي 10 جنيهات حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1475 جنيها للجرام فيما سجل عيار 18 سجل 1264 جنيهات وبلغ عيار 21 حوالي 1475 جنيهات، وعيار 24 سجل 1686 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 11800 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية



وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتترواح قيمة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.



