رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى وصلت إليه محليا وتسجل رقما غير متوقعا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1850 جنيها بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وشهدت أسعار الأصفر موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها اليوم الجمعة 2 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1550 جنيهًا رسميًا.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1550 جنيها اليوم بدون مصنعية للشراء.

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم الـ 1770 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 1850 جنيها بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات ، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12,400 ألف جنيه لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,771 جنيها بعد 1,674 جنيهًا أول أمس بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1550 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الأصفر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,802 بعد 1,768 دولارا أمس.

وشهد الأصفر قفزة ، إذ سجل 1,802.01 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة.

وشهد المعدن الأصفر اليوم صعودا ، إذ سجل 1,802.01 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب ارتفاعا اليوم بقيمة تقترب من 35 دولارا.

الذهب

وعزز الاتجاه الصعودي للأصفر ، توقعات إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة التي عززتها تصريحات رئيسه جيروم باول.

وقال باول الأربعاء، إنه من الممكن أن يبطئ البنك وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات المحلية ، مرة آخرى ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر ، وسجل الجرام عيار 24 : 1771 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1550 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,329 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,033 جنيها.

الذهب

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الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا قويا ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1771 جنيهات للشراء اليوم.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1550 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,320 و 1,329 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبين في الزواج واللذين يحفظون أموالهم في الذهب في معرفة أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1540 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1550 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1550 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1550 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الشباب بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1550 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 1770 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1540 جنيها للبيع و1550 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,033 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,033 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 12,400 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,802 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية مختلفة ، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويرغب المهتمون بالشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.