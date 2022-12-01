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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

صدى البلد

سعر الذهب اليوم.. ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس 1-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، وسجل سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة 1472 للجرام عيار 21.

الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1462 جنيها للبيع و 1472 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1671 جنيها للبيع و 1682 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1253 جنيها للبيع و 1,262 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 975 جنيها للبيع و 981 جنيها للشراء.

الذهب

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utrutur

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 11696 جنيها للبيع و 11776 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 51964 جنيها للبيع 52319 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1670857 جنيها للبيع، و 1682286 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


سعر دمغة الذهب اليوم


ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم


ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الدهب بالغرفة التجارية؛ إن الذي يحدد أسعار الذهب في مصر هي أسعار البورصة العالمية، والعرض والطلب وسعر الدولار ، وفي خلال الفترة الماضية ومنذ ثلاثه أشهر عامل العرض والطلب هو الذي يتحكم في الأسعار بشكل كبير ومعتمدين على الكميه المتواجدة في السوق ونحن غير مؤهلين للاستيراد الآن.

وأضاف إيهاب ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج صباح دي ام سي؛ أن أهم عامل في ارتفاع أسعار الذهب في مصر هو إرتفاع الذهب عالميا وقلة المعروض في الأسواق المحلية؛ مضيفا ان الفترة القادمة ستنتهي الأزمة.

وأوضح رئيس شعبة الدهب بالغرفة التجارية؛ أن مستوى الدولة المصرية في صناعة المشغولات الذهبية يصل للعالمية ونستطيع نصل إلى ثلاثة  مليار عائد التصدير من المشغولات الذهبية سنويا؛ مشيرا إلى أن أسعار الذهب ستستقر خلال الفترة القادمة.

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