ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. جرام 21 يسجل 1475جنيها

أسعار الذهب.. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة بلغت 0.7% خلال ختام تعاملات أمس الأربعاء، مقارنة بختام تعاملات مساء الثلاثاء.

حيث سجل جرام الذهب اليوم الخميس الأول من ديسمبر لـ عيار 21 مستوى 1475 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة 7 دولارات، وبنسبة 0.4%، لتسجل الأوقية مستوى 1762 دولارًا.

سعر جرام الذهب

وأضاف "إمبابي"، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1686 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1264 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 984 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11800 جنيهًا.

الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1462 جنيها للبيع و 1472 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1671 جنيها للبيع و 1682 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1253 جنيها للبيع و 1,262 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 975 جنيها للبيع و 981 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 11696 جنيها للبيع و 11776 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 51964 جنيها للبيع 52319 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1670857 جنيها للبيع، و 1682286 جنيها للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.