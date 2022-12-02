التعليم العالي في أسبوع.. 28 ألف طالب ترشحوا لانتخابات الاتحادات بالجامعات والمعاهد.. فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو

تصل لـ25 ألف دولار.. التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو

وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر

قبول 37 ورقة بحثية في المؤتمر القومي الـ39 لعلم الراديو بمعهد بحوث الإلكترونيات

وزير التعليم العالي: مصر تستهدف مشاركة 45% من الطلاب بالمنظومة في 2030

التعليم العالي: 28 ألف طالب ترشحوا لانتخابات الاتحادات بالجامعات والمعاهد



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ترشح 28 ألف طالب لانتخابات الاتحادات بالجامعات والمعاهد ، فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو.



وقد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب التقدم للدورة الـ ١٤ لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم لعام ٢٠٢٢ تحت عنوان (استخدام المنصات العامة لضمان الوصول الشامل إلى محتوى التعليم الرقمي)؛ بهدف مكافأة المشروعات التي ساهمت فى سهولة استخدام منصات التعلم الرقمية والمحتوى الرقمي، وكذلك المشروعات التي دعمت الاتصال العالمي في التعليم، وتطوير الكفاءات الرقمية لجميع المعلمين والمتعلمين.

وأشار التقرير إلى تأسيس الجائزة عام 2005 بدعم مالى من مملكة البحرين، والتي تتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وتُمنح الجائزة للمشروعات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الكيانات الأخرى التي تستخدم تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز التعليم، والتعلم، والأداء التعليمي.

بينما تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وإعادة تخطيطها بالكامل.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد الوزير بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس، والتي تُعد صرحًا علميًا للباحثين فى المجالات الطبية، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو الهدف الرئيسى للدولة المصرية، خاصة في ضوء سعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية.

كما انطلقت فعاليات المؤتمر القومي التاسع والثلاثين لعلم الراديو الذي ينظمه معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد والرئيس الشرفي للمؤتمر، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحضور نخبة مميزة من الباحثين والعلماء داخل مصر وخارجها، ولفيف من رواد ورموز علم الراديو بمصر.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور سعيد الخامي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، الدكتور عصمت عبد الفتاح رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقًا، الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة المحلية المنظمة من المعهد، لافتة إلى أن المؤتمر يعقد بمقر المعهد، حيث يعد مؤتمر علم الراديو من أهم وأكبر وأقدم المؤتمرات السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت المظلة العلمية للاتحاد الدولي لعلوم الراديو، وكذلك معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.



ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة مُسجلة في افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار فى التعليم العالى بلندن، والذى يستهدف تشجيع التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، ويُنظمه المكتب الثقافى المصرى بلندن، بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر الجاري، والذي افتتحه اندرو بوايى وزير التجارة الخارجية البريطاني، والسفير المصري شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة.

وفي بداية كلمته، قدم الوزير الشكر للمُشاركين في المنتدى؛ لاهتمامهم بدعم علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وفي سياق اخر تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي

وأفاد التقرير بأن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث ترشح 14813 طالبًا و13397 طالبة بإجمالي 28210 طالب وطالبة.

وأوضح التقرير مشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن العام الدراسي 2021/2022 شهد ترشح 26793 طالبًا وطالبة، وشهد العام الدراسي 2020/2021 تقدم 25178 طالبًا وطالبة، بينما شهد العام الدراسي 2019/2020 تقدم 24864 طالب وطالبة، لتعُد مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي أكبر المُشاركات للطلاب خلال السنوات الأخيرة.

ومن المُقرر أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية بالتعيين في الجامعات التي لم يُكتمل بها النصاب طبقا للائحة.