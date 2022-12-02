الرئيس الأوكراني يوافق على إجراء تحقيقات في المنظمات الدينية التي تعمل لصالح روسيا

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اجراء تحقيقات في المنظات الدينية التي تعمل لصالح روسيا فضلا عن فرض تدابير عقابية اقتصادية على بعض الشخصيات المتورطة.



وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة، أن زيلينسكي وافق على تنفيذ قرار مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني بشأن جوانب معينة من نشاط المنظمات الدينية في أوكرانيا وتطبيق إجراءات تقييدية شخصية اقتصادية وغيرها.



وبناء على الموافقة، منح مجلس الدفاع مجلس الوزراء شهرين لتقديم قانون في البرلمان الأوكراني من شأنه أن يجعل من المستحيل على المنظمات الدينية التابعة لمراكز التأثير الروسية العمل في أوكرانيا، وفقًا لمعايير القانون الدولي في مجال حرية الضمير والتزامات أوكرانيا فيما يتعلق بانضمامها إلى مجلس أوروبا.



كما تم تكليف الحكومة بالحل الفوري لمسألة إدراج خدمة الدولة للسياسة العرقية وحرية الضمير في قائمة الوكالات الحكومية التنفيذية المركزية التي يدير مجلس الوزراء أنشطتها وينسقها مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن مجلس الوزراء، خلال فترة الشهرين، التحقق من وجود أسس قانونية والامتثال لشروط استخدام المنظمات الدينية للممتلكات الموجودة في محمية كييف-بيشيرسك التاريخية والثقافية.



وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لدائرة الدولة المعنية بالسياسات العرقية وحرية الضمير بأن تضمن، بما يتماشى مع قانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية"، إجراء تحيقات في غضون شهرين من القانون بشأن إدارة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية للكشف عن وجود علاقة كنسيّة - قانونيّة مع بطريركية موسكو، وإذا لزم الأمر، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.



وتم تكليف دائرة الأمن في أوكرانيا إلى جانب الشرطة الوطنية وغيرها من الهيئات الحكومية التي تشمل اختصاصها قضايا في مجال ضمان الأمن القومي، بتكثيف التدابير لكشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للخدمات الخاصة الروسية في البيئة الدينية للبلاد.



وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الألمانية، استعدادها لتسليم 7 دبابات من طراز (جيبارد) لأوكرانيا، تضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي.



وذكرت الحكومة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الدبابات السبع، تخضع حاليا لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة كراوس مافاي فيجمان ومقرها ميونيخ.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور بالإضافة إلى تدمير 3 نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب في دونيستك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية على محور دونيستك تم تحرير بلدة اندرييفكا بالكامل وتم القضاء على كثر من 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير دباباتين و5 عربات قتال مدرعة.

وأضاف المتحدث أنه وعلى محور كوبيانسك أحبطت القوات الروسية محاولة العدو للهجوم في لوغانسك وقضت على أكثر من 60 عسكريا ودمرت 6 دبابات و5 مركبات قتال مدرعة.

وأشار إلى أنه وعلى محور كراسني ليمان، تم هزيمة قوات كييف وإحباط محاولتها للهجوم في لوغانسك وتكبد العدو خسائر بنحو 20 قتيلا وجريحا، منوها بأنه وفي اتجاه جنوب دونيستك حاول العدو شن هجوم مضاد على مواقع قواتنا وتم صد جميع الهجمات وإرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية وتم تصفية نحو 30 عسكريا أوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع قد أعلنت - في وقت سابق - عودة 50 عسكريا روسيا نتيجة عملية التفاوض، مشيرة إلى أن طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل العسكريين المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة.

