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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: العالم يشيد بجودة المنتج المصري ونصدر 350 صنف لـ 150 دولة

الزراعة
الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم فتح السوق الفلبينى أمام الصادرات المصرية لأول مرة، وهذا دليل على تعظيم الصادرات، والحرص على الجودة لزيادة الأسواق المصرية فى الخارج.

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لأول مرة.. الزراعة تعلن فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن زيادة الصادرات يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، ولذلك هناك اهتمام بذلك.

ولفت إلى أن العالم بالكامل يشيد بجودة المنتج المصري، والصادرات المصرية، موضحًا أنه تم تصدير 5.6 ملايين طن، من بداية العالم.

وأشار إلى أن البلاد تعمل على فتح الأسواق والتنوع فى الصادرات، وهناك معايير لـ المنتجات التى تصدر، ولدينا فرصة للتوسع في الصادرات، والعالم كله يشيد بجودة المنتج الزراعي المصري.

وأوضح أن 350 منتج يتم تصديرهم لـ 150 دولة بالعالم، وهناك العمل على زيادة الأسواق، لعرض المنتجات المصرية.

 

وزارة الزراعة الزراعة السوق الفلبينى محمد القرش المنتج الزراعي المصري

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