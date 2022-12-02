عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: نواجه صعوبة في وصول مسؤولينا ومساعداتنا إلى إقليم تيجراي الإثيوبي

إقليم تيجراي
إقليم تيجراي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، على صعوبة وصول مسئوليها والمساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شهود عيان وعمال إغاثة إن الجيش الإثيوبي وحلفاؤه نهبوا ممتلكات ونفذوا اعتقالات جماعية وعمليات خطف في إقليم تيجراي.

وحسب الوكالة الأمريكية، تثير الروايات قلقًا جديدًا بشأن هذه الفظائع بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من توقيع الأطراف المتحاربة على هدنة يأمل الدبلوماسيون وآخرون أن تضع حدًا للمعاناة في المنطقة المحاصرة التي تضم أكثر من 5 ملايين شخص.

ولا تزال تيجراي مقطوعة إلى حد كبير عن بقية إثيوبيا، على الرغم من استئناف تسليم المساعدات إلى المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2 نوفمبر في جنوب إفريقيا. 

منظمة الصحة العالمية الجيش الإثيوبي الوكالة الامريكية إقليم تيجراي اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

موضوعات متعلقة

نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

4 أفراد و5 كيانات.. كندا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

استنفار.. طرود دموية تصل إلى السفارات الأوكرانية في العالم

إلغاء 60% من الرحلات.. إضراب يشل حركة القطارات في فرنسا

بعد دعوة الصدر.. حملة لجمع مليون توقيع لمناهضة المثلية في العراق

انفجار ضخم يستهدف مقر رئيس الوزراء السابق في أفغانستان

بعد أزمتي التأشيرات والقاصرين.. ماكرون يستعد لتعيين سفير جديد لتحسين علاقات المغرب وفرنسا

متلبسا بـ16 كف حشيش.. كواليس اعتقال أخطر تاجر مخدرات بالأردن

ترشيحاتنا

لسبب مؤلم | مريضة تغلق جهاز التنفس الصناعي لـ قعيدة فراش في ألمانيا

بقى كارت محروق .. خالد الغندور يعلن مفاجأة صادمة بشأن كهربا

كأس العالم 2022.. ركلة جزاء ضائعة لمنتخب غانا أمام أوروجواي

وزير الخارجية : لدينا شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية في مصر

رئيس هيئة الكتاب: وزارة الثقافة تعمل على حماية صناعة النشر

علّق حذاءه .. أرقام وهبي الخزري نجم منتخب تونس في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير..إطلالات غريبة لـ مايا دياب تضعها في مرمى النقد.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

فوائد خارقة لـ حبوب العدس البني تعالج مرضا خطيرا| تعرف عليها

الفيروس المخلوي.. معلومات خطيرة عن المرض| خالي بالك

فيديو

سر الشباب.. صور ميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الزمالك بعد تحطيم مدرجات برج العرب.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب وتفاصيل اسعار الدولار اليوم ..فيديو

درجة الحرارة تنخفض إلى 15.. تفاصيل حالة الطقس اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ