وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره القطري

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الجمعة، السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب القطرى لبحث التعاون المشترك، بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى الدوحة.

جاء اللقاء ضمن أجندة الزيارة الرسمية التى يقوم بها الدكتور أشرف صبحى لدولة قطر للقاء مجموعة من المسئولين والوزراء ، وحضور عدد من مباريات كأس العالم لكرة القدم الذى تستضيفه قطر.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تفعيل برامج التعاون الثنائية بين مصر ومختلف الدول الشقيقة والصديقة تنفيذاً لبروتوكولات التعاون ، وتوطيداً للعلاقات وتبادل الخبرات والثقافات، مشيراً إلى التباحث حول مشروعات مشتركة بين الجانبين "مصر وقطر" على صعيد مجالى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى نظيره القطرى على التنظيم الرائع لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، والاستعدادات القصوى المُتخذة من قبل اللجنة المنظمة لاستقبال الضيوف والجماهير المؤازرة لمنتخباتهم الوافدين من مختلف دول العالم.

من جانبه، رحب وزير الرياضة والشباب القطرى بزيارة الدكتور أشرف صبحى لدولة قطر، والسعى نحو تعميق العلاقات بين البلدين على مستوى المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية، مثنياً على دوره كرئيس للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والحرص على وضع آليات لتطوير البرامج الشبابية والرياضة العربية المشتركة بصفة مستمرة.