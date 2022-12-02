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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محضر وتقرير تفصيلي.. قرارات عاجلة من وزير الصحة بعد التعدي على ممرضات قويسنا

التعدي على ممرضات
التعدي على ممرضات مستشفى قويسنا

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مساء  أمس الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى؛ لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.

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