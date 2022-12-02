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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج منافسات 10 متر بندقية ومسدس ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

صدى البلد

اختتمت بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للرماية، اليوم، منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فردى الرجال ومنافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فردى للرجال والسيدات تى تستضيفها مدينة مصر الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأكد عمرو اسماعيل مقدم النهائيات أن منافسات 10 متر بندقية رجال حقق باتيل رودرانكش لاعب منتخب الهند المركز الاول بعدما حقق مجموع نقاط 1240 ليتصدر الترتيب ويحصد الميدالية الذهبية بينما حصد الايطالي دانيللو سولازو المركز الثاني برصيد 1126 نقطة وفي المركز الثالث المجري شتيفان بيني وخلفه السلوفاكي باتريك يانى.

وفى منافسات 10 متر مسدس رجال توج الصربي دامير ميكتيتش بالميدالية الذهبية بعد احتلاله المركز الاول وجاء في المركز الثاني الالماني كريستيان رايتز وحصد الميدالية البرونزية لاعب لاتفيا ايميلس فاسيرمانى والألماني روبين فالتر.

وفى منافسات السيدات فازت الفرنسية أوسيان مولير بالمركز الاول والميدالية الذهبية وحققت التشيكيه لوسي برازدوفا المركز الثانى وفاز بالمركز الثالث فازت الامريكيتين أليسون وايز وساچين مادالينابا لمركز الثالث مكرر.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.

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