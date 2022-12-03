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رئيس التحرير
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اقتران القمر مع كوكب المشتري

شاهده الآن قبل الاختفاء ... حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

المشتري
المشتري

تشهد سماء مصر الآن اقتران القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية (حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك على موعد اليوم مع اقتران القمر مع كوكب المشتري (حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض)، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة في السماء.

وأوضح "تادرس" أننا نشاهد اقتران القمر مع كوكب المشتري (حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض) الآن، حيث نرى القمر علي يسار كوكب المشتري، ومتجاورين في السماء اليوم الجمعة 2 ديسمير، وسوف يكون مشاهد كوكب المشتري بالعين المجردة  وحتى غروبهما مع فجر اليوم التالي .

بالتواريخ .. الظواهر الفلكية خلال آخر أيام عام 2022

كوكب المشتري حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض

وأطلق البعض على كوكب المشتري اسم "حامي المجموعة الشمسية" نتيجة إلى حجمه الهائل حيث انه يقوم بامتصاص الكثير من المذنبات ومنع اقترابها من باقي الكواكب خاصة الأرض وذلك بسبب جاذبيته العالية.

وأعلنت ناسا أنه لولا قوة جاذبية الكوكب الضخم (المشتري) لضربت النيازك كواكب المجموعة الشمسية باستمرار، وإن وجود كوكب المشتري يحمي بالفعل عطارد والزهرة والأرض والمريخ من الاصطدامات المتكررة للكويكب.

ويوصف كوكب المشتري بـ«حامي الكواكب» أو «منقذ المجموعة الشمسية»، حيث يخفض مستوى الخطر الذي يهدد كواكب المجموعة الشمسية، ويحمي الأرض من الكويكبات التي يمكن أن تصطدم بها، ويمتص التأثيرات التي يمكن أن تكون مدمرة للأرض، ويحميها من التعرض للأجرام السماوية التي قد تضربها.

ولفت أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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