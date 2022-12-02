فى يومها الأول.. نتائج مسابقة "أوائل الطلبة" بنسختها الثانية ببعض المحافظات

انطلق أمس الخميس، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، فى كافة المحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فى الشهادات العامة من "الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، والتى تستمر حتى 1 يناير 2023، لتحديد أوائل المراحل التعليمية لكل قسم أو مركز.

وأسفرت نتائج مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الأول..

❄️في محافظة المنيا،

انطلقت فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة، في نسخته الثانية، والتى يتنافس فيها طلاب المراحل الابتدائية والاعدادية، والثانوي، بجميع مراكز وأقسام وقرى ونجوع المحافظة الذين يمثلون 9 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشهدت المسابقة حفلات تدشين بجميع المراكز للإعلان عن بدء المسابقة وأيضا عرض فيديو لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريم نماذج من أوائل الإدارات التعليمية، وتكريم حفظة القرآن الكريم، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالأتي..

1- في مركز المنيا، خلال المرحلة الإعدادية فوز مدراس نزلة عبيد الإعدادية، وسوادة الإعدادية، والشهيد أحمد إبراهيم الإعدادية، وسرير مفتاح الإعدادية، وكفر المنصورة للتعليم الأساسي، وكفر المنصورة الإعدادية بنين، والأقباط الإعدادية، والإتحاد الإعدادية بنين، والأحرار الإعدادية بنات، والمنيا الإعدادية بنات، وصلاح الدين الإسلامية الخاصة.

2- في مركز بني مزار، خلال المرحلة الإبتدائية، فوز مدراس، أبو جرج 2، وأبو جرج 1، وصفط ، وصفط 2، وأبو حرب، وأما المرحلة الإعدادية، فوز مدراس مصطفي عبد الرازق بنات، والصباح القبلية، والشهيد أحمد جمال الجندية، ومحمد بهجات، وشمس الدين للتعليم الأساسي.

3- في مركز مغاغة، خلال المرحلة الإعدادية، فوز مدراس الخيرية الإعدادية، وأم المؤمنين الإعدادية بنات، والشهيد مصطفي رجب، والتوفيق الخاصة، والأندلس، وسان مارك.

❄️ في محافظة بني سويف،

انطلقت منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، التى تجرى بين جميع مدارس المحافظة فى مختلف مراحلها التعليمية، وشهدت المسابقة منافسة 1164 طالب وطالبة، داخل 1164 مدرسة، بالمراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة"، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالأتي..

1- فوز مدرسة سمسطا الإبتدائية بنات الجديدة بالقطاع الأول في بندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمقر مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، بإدارة سمسطا التعليمية.

2- فوز مدرسة سمسطا الإبتدائية بنين الجديدة بالقطاع الثاني ببندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، بإدارة سمسطا التعليمية.

3- فوز مدرسة كفر أبو شهبة الإبتدائية المشتركة بالقطاع الأول بمجلس قروي ننا حيث جرت المسابقة بمدرسة كفر أبو شهبة بإدارة إهناسيا التعليمية

4- فوز مدرسة ذكي فاضل الابتدائية المشتركة حيث جرت المسابقة بمدرسة منشأة عبد الصمد الإبتدائية بمجلس قروي ننا بإدارة اهناسيا التعليمية.

5- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنات بالقطاع الأول بندر اهناسيا للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.

6- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنين بالقطاع الثاني ببندر إهناسيا بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.

❄️ في محافظة أسيوط،

شهدت "مسابقة أوائل الطلبة"، فى المحافظة مشاركة 1338 مدرسة إبتدائي وإعدادى و9366 طالب، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالأتي..

1- فى مركز أبوتيج، فوز مدراس الراهبات الأقباط المشتركة - والفليو للتعليم الأساسي- وأبو بكر الصديق.

2- فى أمانة مركز ثان أسيوط، فوز مدرسة دار الأرقم الإبتدائية ومدرسة السلام المتطورة الإبتدائية، ومدرسة علي مبارك الإبتدائية، ومدرسة النوتردام الإبتدائية، وأما في المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة السلام المتطورة، ومدرسة دار الأندلس، ومدرسة دار حراء.

3- فى أمانة مركز أول أسيوط، فوز مدارس دار الرحمة، والفرنسيسكان، والسلام المشتركة، والراهبات، وأما في المرحلة الإعدادية فوز مدارس

صلاح سالم، والراهبات، والنهضة الإعدادية بنات.

4- في مركز أبنوب، فوز مدرسة الثورة الإبتدائية، ومدرسة عزبة طه الإبتدائية، ومدرسة الناصرية الإبتدائية، ومدرسة طه حسين الإبتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية، ومدرسة تحرير بنى رزاح الإبتدائية، ومدرسة أبنوب الجديدة الإبتدائية.

5- فى مركز البدارى، فوز مدرسة الثورة الإبتدائية بنجع زريق بالعقال البحرى.

6- فى مركز ساحل سليم، فوز مدرسة ساحل سليم الإعداية، وفوز مدرسة التناغة الشرقية الإعدادية، وفوز مدرسة الثورة المشتركة الإعدادية.

❄️ في محافظة أسوان،

شهدت أولى جولات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مركز كوم أمبو ومدينة أسوان، حيث عقدت في يومها الأول عدة مسابقات موزعة على ستة مجموعات، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالأتي..

1- المجموعة الأولى، بمركز كوم أمبو، فوز مدرسة الشهيد محمود طه الإبتدائية.

2- المجموعة الثانية، بمركز كوم أمبو، فوز مدرسة الشهيد احمد مصطفي الإبتدائية.

3- المجموعة الثالثة، بمركز كوم إمبو، فوز مدرسة الشهيد محمود سليمان الإبتدائية.

4- المجموعة الرابعة، بمركز كوم أمبو، فوز مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإبتدائية.

5- المجموعة الخامسة، بمدينة أسوان، فوز مدرسة محفوظة مرغني الإعدادية.

6- المجموعة السادسة، بمدينة أسوان، فوز مدرسة مجمع العروبة الإعدادية.

❄️ في محافظة الوادي الجديد،

انطلقت منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، التى تجرى بين جميع مدارس المحافظة فى مختلف مراحلها التعليمية، وشهدت المسابقة منافسة بالمراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة"، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالأتي..

1- في مركز بلاط، فوز مدرسة قسطل والعويني الإعداداية بمجموع 89.5 درجة.

2- في مركز الداخلة، فوز مدرسة الشهيد مصطفى سعيد الإعدادية.

❄️ في محافظة الغربية،

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في المحافظة، منافسة 10442 طالب وطالبة، داخل 1468 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائية والإعدادية العامة"، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة في المحافظة كالأتي:

1- في مركز كفر الزيات، فوز مدرستي شبراريس وعبدالحميد يحي بالمرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة الشهيد وائل طاحون بالمرحلة الإعدادية.

2- في مركز ثان طنطا، فوز مدرستي قاسم أمين الثانوية بنات وطنطا الثانوية بنين، بالمرحلة الثانوية العامة، وفوز مدرستي محمد كامل نور الإعدادية بنات، وسعيد العريان الإعدادية بنين، بالمرحلة الإعدادية.

3- في مركز المحلة، فوز مدرسة منشأة الأمراء الإعدادية بنات، ومدرسة النصر الإعدادية، ومدرسة إسماعيل عبود الإعدادية، ومدرسة المسلمي الإعدادية، ومدرسة الشهيد أحمد صبحي الإعدادية، ومدرسة شبراملكان الإعدادية، ومدرسة عبدالمجيد الشهاوي الإعدادية، ومدرسة الجابرية الإعدادية بنات، ومدرسة سيد سبله الإعدادية بنات، ومدرسة عبدالبديع خفاجي الإعدادية، ومدرسة شويكار للتعليم الأساسي الإعدادية.

4- في مركز ثان المحلة، فوز مدرسة عبدالحي خليل الإعدادية بنين، ومدرسة العهد الحديث الإعدادية

5- في مركز السنطة، فوز مدرسة الجيل المسلم الإبتدائية، ومدرسة الصفوه الإبتدائية، ومدرسة الرجبيه الإبتدائية، ومدرسة بلكيم الإبتدائية، ومدرسة محمد مغاوري الإبتدائية، ومدرسة محمد سليمان جمعه الإبتدائية.

6- في مركز زفتي، فوز مدرسة الشهيد عبد المولي طعيمه الإبتدائية، ومدرسة عبدالحميد الشهابي الإبتدائية، ومدرسة شبراملس النموذجية الإبتدائية، ومدرسة اللواء الجوهري الإبتدائية.

7- في مركز بسيون، فوز مدرسة منشأة اليعقوبية الإبتدائية، ومدرسة محمد طنطاوي عياد الإعدادية.

❄️ في محافظة كفر الشيخ،

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، فى 4 مراكز هي كفرالشيخ وفوة وقلين والرياض، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة في المحافظة كالأتي:

1- في مركز كفر الشيخ، فوز مدرسة الشهيد محمد الشحات الإبتدائية.

2- في مركز فوة، فوز مدرسة السالمية الإعدادية.

3- في مركز قلين، فوز مدرسة الغنيمى الإبتدائية.

4- في مركز الرياض، فوز مدرسة الرياض تعليم أساسي الإبتدائية، وفوز مدرسة أبو مصطفى الإعدادية الجديدة.

وكان قد وضع المشرفون والمنظمون، من أمانات حزب مستقبل وطن، فى المحافظات، اللمسات النهائية، علي جميع اللجان" والمقرات التي ستقام به المسابقة، وذلك بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، للإرتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت في" مصر، في موسمها الثاني، تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وضعت أمانة شئون التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، ومديريات التربية والتعليم على مستوي المحافظات، آليات ضوابط تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2022"، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.



وتهدف مسابقة "أوائل الطلبة"، إلي" تشجيع الطلبة والطالبات علي التفوق العلمى، وتقوية روح التنافس المبني علي معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية.



ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته.