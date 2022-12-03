انت بتستغل الظروف وبتزود عليا ليه.. جابر القرموطي يوجه رسالة للتجار الجشعين..فيديو

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن “انت كتاجر بتزود عليا ليه وبتستغل الظروف، أنت كدة كدة كسبان والسلعة بتتنقل من تاجر لتاجر، لحد ما توصل للمستهلك بتكون زادت 40%”.

وقال جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه على التجار “اتقي ربنا في الوقت ده وربنا يبارك في المكسب اللى انت كسبته، عشان يكون فيه رضا من المواطن عند الشراء”.

وتابع مقدم برنامج “مانشيت”، أن هناك زيادة ولكن ليست بالزيادات المتوحشة التي يقوم بها التجار".

طريقها للإنخفاض.

وأشار جابر القرموطي إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن الأإفراج عن الأعلاف الجيوانية، وأن اسعار الدواجن والبيض في طريقها للإنخفاض.