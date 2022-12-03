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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الهجوم عليها.. أصالة: أزاي تشكو في حبي لمصر

أصالة
أصالة

عقبت الفنانة أصالة، على الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها الأخيرة والتي اعتبرها البعض تصريحات مسيئة لمصر، قائلا:" مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أنا بعتذر لكل شخص أنا مقصرة والناس فهمتني غلط ومش هينفع أقول مكانة مصر في قلبي”.

وأشارت أصالة إلي أنها لا تعرف سبب الهجوم عليها خاصة وأنه لم تقول ما يسئ على حد وصفها، مضيفة:" أزاي تشكو في حبي لمصر".

وهاجم الموسيقار حلمي بكر المطربة اصالة بسبب تصريحاتها الاخيرة في حفلها بموسم الرياض حيث قالت خلال الحفل ان الفضل في نجاحها وتاريخها يرجع للملكة العربية السعودية فقط وأنكرت تماما فضل الجمهور المصري عليها في نجاحها منذ بدايتها حتى الآن.

الفنانة اصالة عمرو أديب برنامج الحكاية ام بي سي مصر حلمي بكر

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