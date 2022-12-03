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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحقق التنمية المستدامة

نائب رئيس المنصورة الجديدة: المدينة توفر حياة عصرية باستخدام الأساليب الحديثة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

أكد مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المدينة تم انشائها على مستوى راق، مضيفا أن موقعها ضمن مدن محافظة الدقهلية، إلا أنها تابعة إداريًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

 

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برلماني: المنصورة الجديدة خطوة وطنية ناجحة نحو استكمال إنشاء المدن الذكية

وأضاف علاء لطفي، في مداخلة هاتفية مع الأعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، متابعا أن جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة.

 

تنتشر المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية 

 

وتابع مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن  المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية موجودة في كل مشروع سكني، لافتا إلى أنها تحقق التنمية المستدامة، وتحقق حياة عصرية باستخدام الأساليب الحديثة.
 

المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية الدقهلية علاء لطفي اخبار التوك شو

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