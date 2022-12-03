نائب رئيس المنصورة الجديدة: المدينة توفر حياة عصرية باستخدام الأساليب الحديثة

تحقق التنمية المستدامة

أكد مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المدينة تم انشائها على مستوى راق، مضيفا أن موقعها ضمن مدن محافظة الدقهلية، إلا أنها تابعة إداريًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف علاء لطفي، في مداخلة هاتفية مع الأعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، متابعا أن جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة.

تنتشر المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية

وتابع مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية موجودة في كل مشروع سكني، لافتا إلى أنها تحقق التنمية المستدامة، وتحقق حياة عصرية باستخدام الأساليب الحديثة.

