كورال المنصورة يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي

عبر الدكتور عمرو المرسي المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة، عن عميق سعادته وفخرة بمشاركة فريق الكورال أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عمرو المرسى، في مداخلة هاتفية مع الأعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج الأولى، للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن فريق الكورال محظوظ بالمشاركة في هذا الحدث الهام، متابعا أن شارك في فعاليات مختلفة وبشكل دائم.

لدينا مواهب حقيقية



وتابع الدكتور عمرو المرسي المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة، أن فريق الكورال على أعلى مستوى وجاهزية، ولدينا مواهب حقيقية في فريق الكورال.

