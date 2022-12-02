عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: مدينة المنصورة الجديدة ستغير وجه الحياة اقتصاديا وسياحيا

حسن المير، عضو مجلس
حسن المير، عضو مجلس النواب

أعرب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وأمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب عن سعادته الغامرة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة المنصورة الجديدة والتى تعد إحدى المدن الأربع الكبرى من الجيل الرابع والتي بدأ إنشاؤها عام 2014، واكتملت المرحلة الأولى منها بعد عمل دام 8 سنوات، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تستهدف إستيعاب النمو السكاني . 

 

وقال " المير " إن مدينة المنصورة الجديدة لها أهميتها الكبرى على مستوى منطقة الدلتا خاصة أنها تتوسط 3 محافظات الأكبر في التعديات على الأراضي الزراعية، وهي: كفر الشيخ والدقهلية ودمياط مشيراً الى أن المحافظات الثلاث ليس لها ظهير صحراوي وهو ما يجعل هذه المدينة تستوعب المزيد من السكان على مستوى منطقة الدلتا

ووجه المهندس حسن المير التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولجميع الشركات الوطنية الحكومية والخاصة التى ساهمت فى انجاز هذا العمل الكبير تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توقيتات قياسية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية رفيعة المستوى تؤكد أن مصر اصبح لديها خبرات عالمية كبيرة فى إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تنطلق بها مصر للدخول الى الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس حسن المير إن مدينة المنصورة الجديدة باعتبارها المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع سيكون لها دورها المهم فى احداث تنمية اقتصادية وسياحية كبير على نطاق جميع المحافظات بمنطقة الدلتا مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق حلم أبناء وجماهير محافظة الدقهلية فى تشييد هذه المدينة الكبيرة والحضارية . 

حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة النمو السكاني منطقة الدلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

الجرام زاد 293 جنيه.. أسعار الذهب في العالي| وعيار 21 مفاجأة

4 غرامات في انتظارك عند تجديد بطاقتك الشخصية.. احذرها

سلخانة.. ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة.. صور

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

ترشيحاتنا

على النايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم

لخدمة الاقتصاد.. الحكومة تصدر قرار بحصر المحال التجارية المرخصة والغير مرخصة

وزير الصحة: لدينا أماكن استشفائية مميزة ونلوم على السياحة عدم الترويج لها

طقس مصر بين المنخفض والمرتفعات الجوية.. الأرصاد توضح| صور

الأفارقة في اختبار صعب.. فرص غانا والكاميرون و6 منتخبات الليلة بكأس العالم

ألمانيا تعلن المجاعة السوفيتية إبادة جماعية.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتبوا الكلام ده على قبري.. جمال شعبان يكشف عن وصيته

قبل وبعد المكياج.. صور تكشف عن عروسة نجل الشيف حسن| شاهد

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ