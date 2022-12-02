تضامن النواب: مدينة المنصورة الجديدة ستغير وجه الحياة اقتصاديا وسياحيا

أعرب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وأمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب عن سعادته الغامرة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة المنصورة الجديدة والتى تعد إحدى المدن الأربع الكبرى من الجيل الرابع والتي بدأ إنشاؤها عام 2014، واكتملت المرحلة الأولى منها بعد عمل دام 8 سنوات، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تستهدف إستيعاب النمو السكاني .

وقال " المير " إن مدينة المنصورة الجديدة لها أهميتها الكبرى على مستوى منطقة الدلتا خاصة أنها تتوسط 3 محافظات الأكبر في التعديات على الأراضي الزراعية، وهي: كفر الشيخ والدقهلية ودمياط مشيراً الى أن المحافظات الثلاث ليس لها ظهير صحراوي وهو ما يجعل هذه المدينة تستوعب المزيد من السكان على مستوى منطقة الدلتا

ووجه المهندس حسن المير التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولجميع الشركات الوطنية الحكومية والخاصة التى ساهمت فى انجاز هذا العمل الكبير تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توقيتات قياسية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية رفيعة المستوى تؤكد أن مصر اصبح لديها خبرات عالمية كبيرة فى إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تنطلق بها مصر للدخول الى الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس حسن المير إن مدينة المنصورة الجديدة باعتبارها المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع سيكون لها دورها المهم فى احداث تنمية اقتصادية وسياحية كبير على نطاق جميع المحافظات بمنطقة الدلتا مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق حلم أبناء وجماهير محافظة الدقهلية فى تشييد هذه المدينة الكبيرة والحضارية .