وصية نبوية .. كلمتان تصيبان شياطين المنزل بالعمى وعدم النظر إلى قائلها

ثبت في حديث صحيح أن البسملة باسم الله تجعل الجن لا يستعطيعون النظر إلى الإنسان عند خلع ملابسه أو انكشاف عورته، فورد في حديث الترمذي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله، الحديث دليل على أن التسمية يحفظ الله بسببها قائلها من نظر الجن».

وأكد القرآن الكريم أن الجن يرى الإنسان دون أن يراه الإنسان، قال تعالى: «إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ» (الأعراف /27)، ولما كانت الشياطين خبيثة – فإنها تألف الأماكن الخبيثة، قال الله تعالى: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ... الآية » (النور / 26)، ولذلك تحضر الشياطين الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته، وتريد إتباع الأذية والضرر به.

وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل حتى يحمينا الله من شر الشياطين إذا دخلنا الخلاء وذلك بأن يقول المسلم قبل دخول المكان : «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»

وروى الترمذي برقم (606) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله»، وروى أبو داود ( 6 ) وابن ماجة ( 296) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

(الحشوش): هي مواضع قضاء الحاجة، ومنها الكُنُف (دورات المياه) التي في البيوت .

(محتضرة) أي تحضرها الشياطين لقصد إيقاع الأذى بالإنسان.

(الخبث) أي الشر.

( والخبائث ) المراد النفوس الخبيثة وهي الشياطين ذكورهم وإناثهم، فيكون استعاذ من الشر وأصحابه، فإذا قال المسلم هذا الدعاء قبل دخول الخلاء أعاذه الله من الشياطين.

فوائد بسم الله الرحمن الرحيم

1- في قولها ستر للعورات عن نظر الجنّ؛ قال - صلى الله عليه وسلم-: «سَترُ ما بين أعينِ الجنِّ وعوْراتِ بني آدمَ، إذا دخل أحدُهم الخلاءَ أن يقولَ: بسمِ اللهِ».

2- تجب البسملة على المسلم إذا أراد الذّبح.

3- يُسَنّ للمسلم أن يستفتح فيها كثيراً من العبادات، منها ما يأتي: الوضوء، والغُسل، والتيمّم.

4- قراءة القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو في بداية مجالس الذِّكر.

5- يُسَنّ للمسلم أن يستفتح بها كثيراً من المباحات، منها ما يأتي:



6- الأكل، فقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «يا غلامُ، سمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ ممَّا يلِيكَ».



7- كما أنها شُرِعت في كلّ أحوال الإنسان من قيام، وقعود، وأكل، وقراءة قرآن، وغيره، وذلك ليظلّ الإنسان ذاكراً لله تعالى، طالباً للإخلاص له في كلّ أعماله، وليطلب بها التبرّك والتيمّن؛ ففيها للإنسان البركة والحفظ والرعاية.



-تُعدّ كلمة البسملة اختصاراً لبسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وذلك كقولنا حوقلة أو حمدلة، ويُراد بقولها طلب البركة والعون من الله - سبحانه وتعالى- وأسمائه قبل البدء بفعل أو قول معين، والباء في بدايتها للاستعانة والتبرُّك.



-وكلمة اسم التي تلحق بها هي مفردٌ مضاف يفيد العموم، وذلك كما في قول الله – تعالى-: «وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا»؛ فنعمة لفظ مفرد مضاف للفظ الجلالة، وتفيد بذلك عموم نِعَم الله -عزّ وجلّ-، كما أنّ لفظ اسم في البسملة مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة يُفيد عموم أسماء الله الحُسنى، أمّا لفظ الجلالة فهو أعظم اسم من أسماء الله الحُسنى، وهو خاصّ جاء بعد العموم ليشير إلى الأهميّة والشرف.



-أمّا الرّحمن الرّحيم فهما من أسماء الله الحُسنى، جاءا بدلاً من لفظ الجلالة؛ فكانا تابعين له، وقيل: هما نعت في هذا الموضع، والرَّحمن اسم على وزن فَعْلان، وهو اسم لله تعالى يدلّ على أنّه صاحب رحمة واسعة شاملة، تشمل الخلق جميعاً بما فيهم الكافر؛ فهو سبحانه يغدق رحمته وينشرها على عباده جميعاً، والرَّحيم اسم على وزن فَعيل، يُراد به أنّ الله - عزّ وجلّ- صاحب الرحمة الخاصّة بالمؤمنين، قال- تعالى-: «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا».



-وقيل في الفرق بين الرحمن والرحيم: إنّ الرحمن هو الذي إذا سُئِل أعطى، والرّحيم هو الذي إذا لم يُسأَل يغضب، وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنّ للهِ مائةَ رحمةٍ، أنزل منها رحمةً واحدةً بين الجنِّ والإنسِ والبهائمِ والهوامِ، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطفُ الوحشُ على ولدِها، وأخّر اللهُ تسعاً وتسعين رحمةً، يرحمُ بها عبادَه يومَ القيامةِ»؛ يُراد بالجزء الأول اسم الله الرحمن، وفي باقي الأجزاء التسعة والتسعين اسم الله الرحيم.



أوجه قراءة البسملة في القرآن الكريم





جعل العلماء لقراءة البسملة في القرآن الكريم خمسة أوجه؛ أجازوا قراءة أربعة منها ومنعوا واحدةً، وفيما يأتي بيان الأوجه الجائزة لقراءتها:



- الأول: الفصل بينها وبين آخر السورة التي تسبقها، وبينها وبين أول السورة التي تليها.

- الثاني: الجمع بينها وبين آخر السورة التي تسبقها، وبينها وبين أول السورة التي تليها.

- الثالث: فصلها عن آخر السورة التي تسبقها، وجمعها بأول السورة التي تليها.

- الرابع: ترك قراءتها بالكليّة.



أما بالنسبة للوجه الممنوع في قراءة البسملة في القرآن الكريم فهو وجه جمعها بآخر السورة التي تسبقها، وفصلها عن أول السورة التي تليها، لما قال العلماء أنّه يمكن للمستمع حينها أن يظنّ أنّها نهاية السورة السابقة لها؛ وذلك يؤدي إلى تعطيل المعنى المراد من الإتيان بها، فمعناها متعلق بالبدء بالقراءة والشروع فيها، وليس ختمها والانتهاء منها.



اتّفق أئمّة القراءات وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم- على إثبات قراءة البسملة في مطلع السُّوَر القرآنيّة جميعها عدا التوبة، حيث اتفقوا على أنّ سورة التوبة لا تستفتح بالبسملة، واتفقوا كذلك على أنّها آية في سورة النمل، وأنّها ثابتة خطّاً في أوائل السور كلّها في المصحف عدا سورة التوبة أيضاً، إلا أنّهم اختلفوا في غير ذلك:



1- ذهب بعض العلماء إلى أنّ البسملة آية من كلّ سورة في القرآن الكريم.

2- وذهب بعضهم إلى أنّها آية في سورة الفاتحة فقط.

3- وذهب آخرون إلى القول بأنّها ليست آيةً مطلقاً.

4- وقال بعضهم هي آية في بعض القراءت دون قراءات أخرى.

5- وأجمع العلماء على أنّ مثبت البسملة في القرآن الكريم ونافيها لا يكفر منهما أحد؛ لأنّ العلماء اختلفوا في ذلك.

أسرار بسم الله الرحمن الرحيم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحب شيء عالى وهو ينتج من الرحمة؛ فأعلى شيء فى المعرفة هى الرحمة، فالأساس هو الرحمة.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لذلك قال الله عز وجل «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ولم يقل بسم الله الحبيب؛ فلقد أتى بها من أصلها، فأصل الحب عطاء، والعطاء لا يأتى إلا من رحمة، وأصل الحب الْكَرَم، والكرمُ لا يأتى إلا بالرحمة، وأصلُ الرحمة الرحمة، ولذلك لا تتأتى الرحمة إلا إذا كان عندك رحمة.



وأوضح أنه لذلك كَرَّرَ فقال «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فانتبه..إنه لم يقل "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ"، إنما قال «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» أى أن الرحمة لا تأتى إلا من الرحمة، فالرحمة هى الأساس، يَتَوَلَّدُ منها الرحمة، ويتولد منها الحب، ويتولد منها الكرم، ويتولد منها الوفاء، ويتولد منها الشهامة.



وتابع: ولذلك قالوا إنه عندما قال –صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَق» ، فإنما قد شرح «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ولذلك نقول ردًّا على التساؤل حول ما فعله النبى –صلى الله عليه وسلم- فى الدين كُلّه؟ إنه مكث يشرح لنا معنى « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».



واستطرد: وقال أهل الله : القرآن مجموعٌ فى الفاتحة، والفاتحة فى البسملة، والبسملة فى بسم، وبسم فى الباء، والباء فى نقطتها فهى التى كانت عندما قال اللهُ تعالى : «كُنْ فَيَكُون».

لماذا نقول بسم الله قبل أي عمل ؟



قال الشيخ محمد متولى الشعراوي، أمام الدعاة، رحمه الله عليه، إن قول بسم الله لها فضائل عظيمة وأسرار جليلة؛ ومن أسباب حصول البركة فى الامر الذي يبدأ به، فكل شيء لا يبدأ بـ« بسم الله » ولا يذكر عليه اسم الله عز وجل فهو ضعيف.

وأضاف «الشعراوي»، خلال فيديو له، أنه عندما يقدم الإنسان على فعل شيء فالأفعال والأحداث تحتاج إلى طاقة متعددة فإن كان فعل عمل يحتاج إلى قوة وإن كان فعل عقل يحتاج إلى فكر، فتحتاج الأحداث لأشياء شتى.

وأشار إلى أنه عندما يريد الإنسان قوة عليه أن تقول بسم القادر أو بسم القوى تريد علم قول «بسم العليم» تريد غنى قول «بسم الغني»، لكن الفعل لوحده يحتاج الى اشياء كثيرة ويغنى عن ذلك أن تتبرك بربك بسم واجد الوجود وهو « الله» عز وجل، ففيه منطوي لكل صفات الكمال، وحتى إن كنت عاصيًا فاعلاً للذنوب والمعاصي فلا تترك "بسم الله فهو الرحمن الرحيم ".

وضرب مثلاً على ذلك قائلاً: السفينة مصنوعه حتى تنجي من الغرق إذاً لأبد أن تذهب بالراكبين إلى مكان لا يصله الماء، فلابد من الجريان ولابد من الوصول، فجريانها يكون بقول بسم الله ورسوها يكون بسم الله.