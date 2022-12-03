بحضور رضا حجازي.. تعليم النواب تناقش تطوير مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي

تشهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة طلبات الإحاطة التالية المقدمة من النواب: عاطف المغاوري، محمود هشام توشكي، إيهاب منصور، منال نصر، فاطمة سليم، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن غياب أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة، ونقص منافذ وزارة التموين، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين لتجميع الزيوت المستخدمة من المنازل، وعدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات وقيام بعض التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.



وتعقد اجتماع بحضور بحضور نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد عبدالله زين الدين، أسامة أنور المصري، أحمد الحديدي، نرمين بدراوي، محمود سامح، بشأن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأرز رغم قرار تحديد سعره، وعدم الالتزام بعقود توريد الأرز الأبيض بالعمولة نظرًا لارتفاع أسعاره، وتجميع الأرز من محافظات غير الصادر بها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.



وتناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب خالد بدوي، بشأن تدني جودة رغيف الخبز البلدي بمخابز مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وتشهد لجنة الدفاع و الامن القومي متابعة المشروعات القومية وآفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

و تشهد لجنة التعليم و البحث العلمي الثلاثاء مناقشة مناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني