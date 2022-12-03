كتب 2022 .. تعرف على أفضل العناوين المنشورة لهذا العام

رشَّحت مجلة FOREIGN AFFAIRS الشهيرة العديد من الكتب الهامة، والتي صدرت هذا العام.. وكانت الترشيحات أغلبها سياسية وتاريخية، لكنها بالفعل أجابت عن الكثير من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين حول العالم، خاصة مع الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً.

كتاب «كوبا جديدة.. المعركة لتحديد عصر ما بعدو كتاب كاسترو»

في هذا الكتاب الضخم، يسرد مؤلفه فيرير أربعة قرون من التاريخ الكوبي ويحدد علاقة الجزيرة المعقدة مع الولايات المتحدة. من وجهة نظرها، قد تكون كوبا الحالية ذات سيادة سياسية، لكنها ضعيفة اقتصاديًا ومستقبلها ضعيف.

لا تعود أبدًا: الصين والتاريخ المحظور في الثمانينات

يوفر الكاتب جويتز وصفًا حيويًا وقابل للقراءة للسياسة الصينية في الفترة بين وفاة ماو Zedong وبعد فترة وجيزة من مذبحة Tiananmen Square، بحجة أن مسار تنمية أكثر ليبرالية كان ممكنًا بالنسبة للصين، حيث غيرت تلك الواقعة تحديدا تاريخ الصين الحديث.

عصر الرجل القوي: كيف تهدد عبادة القائد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم

هذا الكتاب الذي تقدمه جدعون راشما يعد واحد من أكثر الروايات حيوية وحيوية حتى الآن من الاستبداد الجديد الذي اجتاح العالم، بحجة أن صعود قادة أقوياء هو شيء متجذر بعمق في التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية - وفي إخفاقات وخيبة الأمل مع الديمقراطية الليبرالية.

ديكتاتوريات الدوران: الوجه المتغير للطغيان في القرن الحادي والعشرين

هذا الكتاب بقلم سيرجي غورييف ودانييل تريسمان، حيث يلقي نظرة عامة تم بحثها بعمق عن تطور السياسة الاستبدادية، يجادل الكتاب في فكرة أن الاستبداد اليوم يحافظ على السيطرة على المجتمع ليس من خلال الوحشية والخوف ولكن من خلال التلاعب بالمعلومات.

الليبرالية في الأوقات المظلمة: الأخلاق الليبرالية في القرن العشرين

هذا الكتاب كتبه جوشوا ل. تشيرنيس، حيث يستكشف أفكار المفكرين الليبراليين من عصور الحرب العالمية الثانية وعصور الحرب الباردة، وبناء صور للمثقفين المشغولة بكيفية بقاء الليبرالية كطريقة للحياة في مواجهة المشاريع المتطرفة التي سعت إلى تدمير الليبرالية والديمقراطية.

مستقبل المال: كيف تقوم الثورة الرقمية بتحويل العملات والتمويل

هذا الكتاب أيضا بقلم إسار س. براساد، حيث ، حيث يقوم بإزالة الغموض عن العالم الباطني للعملات المشفرة، وما يسمى بالستابلات، والعملات الرقمية للبنك المركزي، مما أدى إلى إخراج الآثار المترتبة على العملات الجديدة على السياسة النقدية والتنظيم المالي والتنمية الاقتصادية. ويقدم أفضل نقطة دخول واحدة للراغبين في التمويل الرقمي الدقيق.

النمو من أجل الخير: إعادة تشكيل الرأسمالية لإنقاذ الإنسانية من كارثة المناخ

الكتاب بقلم أليسيو تيرزي، حيث تشارك بعناية مع الحجة القائلة بأنه يجب على المجتمعات الانتقال بعيدًا عن النمو الاقتصادي من أجل معالجة تغير المناخ وعلب نظام السوق، لا سيما عدم المساواة المنتشر. إنه يوضح أن الموارد التي توفرها الاقتصاد المتسع فقط يمكن أن تحل هذه المشكلات.

السلاح الاقتصادي: صعود العقوبات كأداة للحرب الحديثة

الكتاب بواسطة نيكولاس مولدر، في تحليل أصلي ومقنع ، يرسم مولدر كيف ظهرت العقوبات الاقتصادية كأداة قسرية محتملة وبديل للحرب خلال أوائل القرن العشرين - ويجادل بأنه بدلاً من الحفاظ على السلام، فإن هذا الشكل من التوترات الاقتصادية قد تفاقم في كثير من الأحيان.

الاستثنائية الأمريكية: تاريخ جديد لفكرة قديمة

هذا الكتاب بقلم إيان تيريل، حيث يتتبع التاريخ الفكري لفكرة الاستثناء الأمريكي من جذورها في العصر الثوري إلى الوقت الحاضر - مما يؤدي إلى اكتساح واسع لتاريخ الولايات المتحدة في هذه العملية.

لينكولن والقتال من أجل السلام

إن معاملة أفيلون القابلة للقراءة العالية لخطط الرئيس أبراهام لينكولن المأساوية التي توقفت بشكل مأساوي لتعزيز المصالحة السياسية في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية أصبحت في الوقت المناسب الآن في الولايات المتحدة والعالم المستقطب.

لا يوجد شيء لك هنا: إيجاد فرصة في القرن الحادي والعشرين

الكتاب بواسطة فيونا هيل حيث تجمع الخبيرة المعروفة في روسيا، ببراعة كتابة مذكرات الطفولة، والتحليل السياسي، وحساب وقتها في مجلس الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم فحص مقنع للظروف التي تولد الشعبية.

طفل وبلد في نهاية التاريخ

الكتاب بقلم ليا يبي، إذ تروي في هذه المذكرات الحائزة على الجائزة مع الطرافة والسحر وحياة YPI قبل وبعد سقوط الشيوعية في ألبانيا، مما يرسم المسار الذي دفعها إلى التزام شخصي وفكري بالديمقراطية الاجتماعية.

لا نعرف أنفسنا.. تاريخ شخصي لأيرلندا الحديثة

الكتاب بواسطة Fintan O’Toole، حيث يبرز السرد الشخصي، والحقائق والأرقام الحادة، والتعليقات الحادة لتخطيط التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الاستثنائي منذ عام 1958 في هذا الكتاب البارز.

محور الصحيفة: بارونات الصحافة التي مكّنت هتلر

الكتاب بقلم كاثرين س. أولمستيد، حيث يدرس كيف أن أقوى المنازل الإعلامية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قاموا بتبييض تصرفات أدولف هتلر واعتنق الإثارة والشوط طوال الثلاثينيات-القراء الذين يمارسون القراء الذين يمارسون منافذ وهم ينشرون الأخبار المزيفة، ويشيد بأوتوقراطيات أجنبية، وممارسة سياسة الكلاب.

آخر إمبراطور المكسيك.. القصة الدرامية لأرشدوك هابسبورغ الذي أنشأ مملكة في العالم الجديد

الكتاب بقلم إدوارد شوكروس، إذ يعيد شوكروس ببراعة وإقناع أن القاعدة المأساوية للأرخاء النمساوي فرديناند ماكسيميليان، أمير هابسبورغ الذي فرضته فرنسا لفترة وجيزة على المكسيك في الستينيات من القرن التاسع عشر، بحجة أن ماكسيميليان كان بحسن تنقيح، إذا كان محترقًا، حاكمًا مخادعًا.

الأمور ليست سيئة أبدًا لدرجة أنها لا يمكن أن تزداد سوءًا.. داخل انهيار فنزويلا

الكتاب بقلم ويليام نيومان حيث يدرس نيومان كيف انتقل إلى فنزويلا من كونه ديمقراطية غنية بالزيت، تعمل مع طبقة متوسطة مزدهرة لبلد محاصر بسبب الخراب الاقتصادي، والنقص الشديد، وجريمة حضرية تشل-قصة تحذيرية تنطلق فيها السياسيون الأمريكيون سيئة.

الأرض غير المستقرة: من الثورة إلى الجمهورية، النضال من أجل تكساس

يقترح الكتاب بديلاً عن الأسطورة التأسيسية التقليدية لتكساس، حيث تغلبت مقاومة أمريكية بطولية على الاستبداد المكسيكي-وذلك بإلقاء الضوء على تاريخ ما قبل الاستقلال الذي تعايش فيه المتحدثون الإنجليز واللاتينيون والقبائل الأصلية، والأسود المحررين في الوئام النسبي تحت الحكم المكسيكي.

الأسطورة السوفيتية للحرب العالمية الثانية: الذاكرة الوطنية والسؤال الروسي في الاتحاد السوفيتي

الكتاب بقلم جوناثان برونستيد في هذا الكتاب، يقيم الكاتب الروايات المتنافسة للتجربة السوفيتية للحرب العالمية الثانية وصعود القومية الروسية بين نخب موسكو.

الله ينقذ الاتحاد السوفيتي: المسلمون السوفييت والحرب العالمية الثانية

الكتاب بقلم جيف عدن حيث تستكشف دراسة عدن المبتكرة ديناميات الحياة الإسلامية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث درست كيف سعت موسكو إلى غرس الوطنية بين المجتمعات التي ظل شعورها بالانتماء إلى المجتمع السوفيتي ضعيفًا.

طريق الحرير الرقمي: سعي الصين إلى توصيل العالم والفوز بالمستقبل

الكتاب بقلم جوناثان هيلمان، حيث يوضح هيلمان كيف تتولى التكنولوجيا الرقمية المصنعة الصينية العالم، ويجادل بأنه على الرغم من أن الصين لا تزال مستعدة للسيطرة على الصناعة، إلا أن قيادة الديمقراطيات لا تزال لديها فرصة للاستثمار في التكنولوجيا التي تعزز المعايير الأخلاقية والمجتمعات الحرية.

المجتمع المتسلل: شؤون الأمن الداخلية للجيش التايلاندي

الكتاب بواسطة Puangthong Pawakapan، حيث كتب عمل في منتهى المهارة والشجاعة، تشرح Pawakapan كيف اخترق جيش تايلاند المجتمع في محاولة لتعزيز الدعم لسياساتها المحافظة، لكن تشكك في ما إذا كانت قد نجحت في توليد الدعم الشعبي لنظام فاسد ولا يملك المساواة.

خط الميزة: الاستراتيجية الكبرى لليابان في عصر آبي شينزو

الكتاب بقلم مايكل ج. جرين حيث يجادل جرين بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أعاد توجيه وتعزيز سياسة طوكيو الخارجية بطريقة ستستمر، على الرغم من اغتياله المأساوي في يوليو 2022.

السلفية والنظام السياسي في أفريقيا

الكتاب بقلم سيباستيان إليشر، حيث يشرح كيف تجنبت بعض الدول الأفريقية ارتفاعًا في العنف السياسي السلفي من خلال الاستجابة للعلامات المبكرة للتطرف الناشئ، في حين أن البعض الآخر كان راضياً ويسمح للجماعات الإسلامية بتنظيم نفسها وتصبح تهديدًا.

سياسة حاجز الطريق: أصول العنف في وسط إفريقيا

الكتاب بواسطة نظير شوتين، حيث أنه في هذه الدراسة الأصلية، توضح Schouten كيف تسعى الجهات الفاعلة المحلية إلى الحصول على السلطة والموارد من خلال التحكم في شبكات الطرق في جمهورية الكونغو الشرقية الديمقراطية. ويوضح أن هذه الحواجز على الطرق تغذي بشكل كبير الصراعات الطويلة الأمد وعيوب الجهود المبذولة في بناء المؤسسات في وسط إفريقيا.

الحرب المقدسة: القصة التي لا توصف من الحملة الصليبية في إيطاليا الكاثوليكية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية

الكتاب بواسطة إيان كامبل، حيث يستكشف كامبل دعم الكنيسة الكاثوليكية للديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني ضد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية خلال غزو وإثيوبيا في إيطاليا من 1935 إلى 1943، مما أدى إلى إلقاء الضوء الجديد على حلقة رئيسية في التاريخ الأفريقي.