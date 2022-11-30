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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

حامل الصحف القديمة .. رواية جديدة لإبراهيم عبد المجيد

صدى البلد

وقّع الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد عقد نشر روايته الجديدة «حامل الصحف القديمة»، اليوم، مع  أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، في مقر الدار بالقاهرة.

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تفاصيل الرواية

وقال عبد المجيد، في تغريدة له على موقع تويتر، إنه قد انتهى من الرواية منذ عام تقريبًا، قبل سفره إلى الخارج وبداية رحلة العلاج، مضيفا: "كنت ناسيها والله وكل ما أفتكرها أنساها، إلى أن أرسلتها لدار الشروق لكي أتخلص من النسيان"، ومن المتوقع الكشف عن كافة تفاصيل الرواية خلال أيام.

 

مشوار أدبي

قدم الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد خلال مشواره الأدبي الثري مجموعة متنوعة من الروايات والقصص القصيرة. حيث أصدر أكثر من 19 رواية وخمس مجموعات قصصية وثمانية كتب سردية. كما قد ترجمت روايته "البلدة الأخرى" إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ورواية "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، ورواية "بيت الياسمين" إلى الفرنسية.

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إبراهيم عبد المجيد.. جوائز وتكريمات

كان الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، المولود في الإسكندرية عام 1946، قد حاز على جائزة النيل في الآداب في يونيو الماضي، كما نال العديد من الجوائز الأخرى خلال مشواره الأدبي من أهمها: جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، كما وصلت روايته "الإسكندرية في غيمة" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014.

إبراهيم عبد المجيد حامل الصحف القديمة أميرة أبو المجد تويتر اللغات الإنجليزية الاسكندرية القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر

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