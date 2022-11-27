استعدادًا لدورته الثانية.. تعرف على شروط المشاركة في مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي عن فتح باب الاشترك بالدورة الثانية من المهرجان، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي والمخرج أحمد عبدالجليل مدير المهرجان وإيمان أبوالغيط الأمين العام.

ويعقد المهرجان في الفترة ما بين 8 إلى 15 فبراير المقبل من عام 2023، على أن يتم فتح باب القبول للتقدم للمسابقة الرسمية للمهرجان.

الشروط والأحكام

وأوضحت إدارة المهرجان أنه بالنسبة للفرق “محلية وعربية” فإنه سيتم غلق باب التقديم 31 ديسمبر 2022، ويتم التسجيل عن طريق ملئ استمارة الكترونية من الرابط التالي

https://forms.gle/uLGFfycqtJhL8NrQ7

وأكدت أنه لن يقبل التسجيل يدويا او بأي وسيلة أخرى

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الأسطوانات وملئ استمارات المشاركة يوميا اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا بمقر إدارة المهرجان بالدور الثالث بمكتبة مصر العامة بالمنصورة عن طريق المسئول الاداري نسرين نوار.

الشروط العامة:

• مدة العرض المسرحي لا تزيد عن 60 دقيقة ولا تقل عن 45 دقيقة

• عدد أفراد العرض المسرحي بالكامل20 فرد كحد اقصي

• لا تقبل العروض المتقدمة للمشاركة فى الدورة الاولى من المهرجان.

• يرفق باستمارة المشاركة الرسومات التقنية للديكور والاضاءة والصوت

• يرفق بالاستمارة رابط العرض المسرحي إلكترونيا في حالة وجوده

• يرفق باستمارة العرض بعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة للعرض

• يرفق بالاستمارة صور الرقم القومي للمشاركين به

• تلتزم الفرقة بتقديم نسخة النص المرخص من الرقابة علي المصنفات الفنية ولن تلتفت إدارة المهرجان إلي أي نصوص غير حاصلة علي الترخيص.

• تلتزم الفرق المشاركة بمواعيد العروض التي تحددها إدارة المهرجان وفقا للجدول المعلن بعد انتهاء لجنة المشاهدة واجازة العروض من عملها.

• تلتزم إدارة المهرجان بتجهيز اماكن العروض بالإضاءة والصوتيات.*

* شروط خاصة بالعروض العربية:

1- يرفق بالعرض صور جوازات سفر الفرقة سارية

2- يرفق بالعرض سيرة ذاتية للمخرج

3- إدارة المهرجان غير مسئولة عن استخراج تأشيرات الدخول للأراضي المصرية

4- تتحمل الدولة المشاركة تكاليف السفر وشحن الديكورات من وإلى مدينة.

شروط عامة

• يحق لإدارة المهرجان رفض المشاركة لعدم تناسب العرض مع طبيعة المهرجان

• لا تعاد الأقراص الممغنطة (CD) إلى أصحابها سواء تم قبولها للمشاركة في المسابقة او التي لم تقبل والاحتفاظ بها بأرشيف المهرجان

• يحق لإدارة المهرجان تسجيل كافة العروض صوتيا ومرئيا

وفي حالة الاعتذار عن المشاركة بعد اجازتها من لجنة المشاهدة واختيار العروض، يكون ذلك قبل انعقاد المهرجان بـ 15 يوم على الأقل بخطاب رسمي وفي حالة المخالفة لن يستطيع المشار الالتحاق التقديم بالمهرجان لمدة دورة واحدة تالية

* يتم مشاهدة العروض المتقدمة يوم ٢ يناير ٢٠٢٢ سواء علي C.D أومشاهدة حية علي أن تكون المشاهدات الحية اعتبارا من ٢ يناير ٢٠٢3 ولمدة خمسة ايام من لجنة فنية متخصصة يتم الإعلان عنها لاحقا.

و تعلن نتائج الاختيار يوم الأحد ١٥ يناير المقبل.