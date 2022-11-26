عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاريخ أوروبا .. تفاصيل العثور على معصرة نبيذ فريدة بجورجيا

صدى البلد

تم العثورعلى بقايا معصرة نبيذ قديمة محفوظة  بالقرب من الحصن الروماني أبساروس، بجورجيا، تعود لحوالى 1800 عام حيث أوضح  علماء الآثار أنها بحالة جيدة.

من جانبه قال فريق علماء الآثار البولندي الجورجي إن التركيب يشكل جزءًا من مزرعة تنتج النبيذ للقوات الرومانية، كانت المعصرة تقع على بعد مئات الأمتار من الحامية.

حماية التراث الثقافي

تم العثور على المعصرة أثناء مسح مسح بالليزر أجراه فريق من الباحثين بقيادة شوتا مامولادزي من وكالة حماية التراث الثقافي من جامعة وارسو.

 

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

إعلان الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة .. غدا

لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الحدودية.. مد فترة الاشتراك بمسابقة الصوت الذهبي

أرادوا شراء تركيبات ألوانه.. حسن الشرق التشكيلي الذي قدرته الصين

ثقافة أبورديس تستقبل قافلة جنوب سيناء الثقافية

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

شعراء الإسكندرية فى ضيافة ثقافة بورسعيد

الأحد.. حفل توقيع رواية حجاب الساحر لأحمد الشهاوي بمكتبة البلد

«محمد خان سيرة سينمائية».. كتاب جديد يصدر للناقد محمود عبد الشكور

الكشف عن تمثال برونزي للكاتبة فيرجينيا وولف على ضفاف ريتشموند

معصرة نبيذ

كانت معصرة نبيذ على الأرجح جزءًا من مزرعة تنتج النبيذ للقوات المحصنة في أبساروس في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، على حد قول كاراسيفيتش-شتشيبورسكي رئيس البعثة حيث أوضح أنه "من وجهة نظر الأنظمة العسكرية، يجب أن تكون هذه المنطقة واضحة". "لكن الناس كانوا دائمًا مهتمين بممارسة الأعمال التجارية؛ لذلك  بُنيت بيوت الدعارة بالقرب من هذا المخيم والذي ضم معسكرات رومانية أخرى، وفي هذه الحالة، بُنيت معصرة. 

طراز محلي

"وأضاف أن المعصرة ربما كانت مملوكة لجنود رومانيين متقاعدين، وقد خلصت الدراسة إلى أنه تم بناؤه على الطراز المحلي، ولكن تم ختمه بأختام رومانية.

القلعة الرومانية (البيزنطية والتي أصبحت عثمانية فيما بعد  تقع في جورجيا، جمهورية أدجارا المتمتعة بالحكم الذاتي.

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

زاهي حواس: مقبرة توت عنخ آمون أعظم كشف أثري في العالم

قلعة تركية

 يعود تاريخ الحصن إلى الفترة الرومانية حيث أن المرحلة المبكرة تعود للنصف الثاني من القرن الأول وحتى القرن الثاني الميلادي، وتعود مرحلتها المتأخرة لنهاية القرن الثالث الميلادي، وهي الفترة البيزنطية والتي استمرت حتى القرن السابع الميلادي، وقد تم استخدامها كقلعة تركية فيما بعد حيث يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.

 

دراسة أثرية.. اليونانيون استخدموا الأواني المتنقلة كـ"حمامات" لقضاء حوائجهم

دراسة أثرية.. الرومانيون عرفوا مطاعم الوجبات السريعة والتيك أواي منذ آلاف السنين

نبيذ مدفون

واستطاع العلماء تخمين نوع النبيذ الذي تم إنتاجه داخل معصرة النبيذ حيث تم الإعلان أن النبيذ من نوع Kvevri  والمعروف في جورجيا اليوم. وهو النبيذ المخمر في أوانٍ طينية مدفونة تحت الأرض. كان له طعم مختلف تمامًا عن النبيذ القديم في البراميل أو الخزانات الفولاذية.

وتقوم حاليًا البعثة البولندية الجورجية بإجراء أبحاث داخل أسوار القلعة وخارجها. 

معصرة نبيذ كشف معصرة نبيذ فريدة جورجيا أبساروس القلعة الرومانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

بعد هزيمة تونس.. جمهور مواقع التواصل غاضب بسبب علي معلول

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

إعلان الفائز بتمثيل مصر ببينالي فينسيا الدولي للعمارة .. غدا

لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الحدودية.. مد فترة الاشتراك بمسابقة الصوت الذهبي

أرادوا شراء تركيبات ألوانه.. حسن الشرق التشكيلي الذي قدرته الصين

ثقافة أبورديس تستقبل قافلة جنوب سيناء الثقافية

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

شعراء الإسكندرية فى ضيافة ثقافة بورسعيد

الأحد.. حفل توقيع رواية حجاب الساحر لأحمد الشهاوي بمكتبة البلد

ترشيحاتنا

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاه من الجمارك

نداء شرارة تطرح أحدث اغانيها "أكتم" على يوتيوب..فيديو

5 شواهد أساسية تجعل حياتنا شبيهة بأفلام الخيال العلمي خلال سنوات قليلة

للمغتربين.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بالدولار

وزير الصحة: تكاتف كافة الجهات المعنية له الفضل في نجاح منظومة التأمين

برلماني: إنشاء تطبيق للتواصل مع المصريين بالخارج يدعم تلبية احتياجاتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب .. هاني الناظر يطالب بالابتعاد عن السوشيال ميديا

الكوليرا يهدد العالم .. أعراض صادمة وأسباب غير متوقعة

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

اضطرابات النوم الأبرز.. 4 أسباب للشعور بالتعب المتكرر

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ