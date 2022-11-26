تاريخ أوروبا .. تفاصيل العثور على معصرة نبيذ فريدة بجورجيا

تم العثورعلى بقايا معصرة نبيذ قديمة محفوظة بالقرب من الحصن الروماني أبساروس، بجورجيا، تعود لحوالى 1800 عام حيث أوضح علماء الآثار أنها بحالة جيدة.

من جانبه قال فريق علماء الآثار البولندي الجورجي إن التركيب يشكل جزءًا من مزرعة تنتج النبيذ للقوات الرومانية، كانت المعصرة تقع على بعد مئات الأمتار من الحامية.

حماية التراث الثقافي

تم العثور على المعصرة أثناء مسح مسح بالليزر أجراه فريق من الباحثين بقيادة شوتا مامولادزي من وكالة حماية التراث الثقافي من جامعة وارسو.

معصرة نبيذ

كانت معصرة نبيذ على الأرجح جزءًا من مزرعة تنتج النبيذ للقوات المحصنة في أبساروس في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، على حد قول كاراسيفيتش-شتشيبورسكي رئيس البعثة حيث أوضح أنه "من وجهة نظر الأنظمة العسكرية، يجب أن تكون هذه المنطقة واضحة". "لكن الناس كانوا دائمًا مهتمين بممارسة الأعمال التجارية؛ لذلك بُنيت بيوت الدعارة بالقرب من هذا المخيم والذي ضم معسكرات رومانية أخرى، وفي هذه الحالة، بُنيت معصرة.

طراز محلي

"وأضاف أن المعصرة ربما كانت مملوكة لجنود رومانيين متقاعدين، وقد خلصت الدراسة إلى أنه تم بناؤه على الطراز المحلي، ولكن تم ختمه بأختام رومانية.

القلعة الرومانية (البيزنطية والتي أصبحت عثمانية فيما بعد تقع في جورجيا، جمهورية أدجارا المتمتعة بالحكم الذاتي.

قلعة تركية

يعود تاريخ الحصن إلى الفترة الرومانية حيث أن المرحلة المبكرة تعود للنصف الثاني من القرن الأول وحتى القرن الثاني الميلادي، وتعود مرحلتها المتأخرة لنهاية القرن الثالث الميلادي، وهي الفترة البيزنطية والتي استمرت حتى القرن السابع الميلادي، وقد تم استخدامها كقلعة تركية فيما بعد حيث يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.

نبيذ مدفون

واستطاع العلماء تخمين نوع النبيذ الذي تم إنتاجه داخل معصرة النبيذ حيث تم الإعلان أن النبيذ من نوع Kvevri والمعروف في جورجيا اليوم. وهو النبيذ المخمر في أوانٍ طينية مدفونة تحت الأرض. كان له طعم مختلف تمامًا عن النبيذ القديم في البراميل أو الخزانات الفولاذية.

وتقوم حاليًا البعثة البولندية الجورجية بإجراء أبحاث داخل أسوار القلعة وخارجها.