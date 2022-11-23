«محمد خان سيرة سينمائية».. كتاب جديد يصدر للناقد محمود عبد الشكور

يصدر قريبًا للناقد السينمائي محمود عبد الشكور كتاب "محمد خان.. سيرة سينمائية"، عن دار ريشة للنشر، حيث يتطرق الكتاب لـ عالم محمد خان السينمائي وأفلامه ومسيرة حياته المليئة بالعمل وعشق السينما.

وعلى صفحته الشخصية « فيسبوك » كتب الناقد والكاتب محمود عبد الشكور: يصدر قريبًا في أكثر من 300 صفحة، والغلاف من تصميم الفنان عبد الرحمن الصواف.

داود عبد السيد .. سيرة سينمائية

وأضاف عبد الشكور: سعيد بتكرار التعاون للمرة الثانية مع دار ريشة بعد كتابي " داود عبد السيد .. سيرة سينمائية".



واستطرد: كل الشكر والتقدير للصديق العزيز حسين عثمان وكل فريق العمل في الدار المحترمة والمتميزة .

قراءة شاملة



وأشار إلى أن الكتاب يقدم قراءة شاملة لأفلام ومسيرة محمد خان، أحد أبرز مخرجي تيار اصطلح على تسميته بالواقعية الجديدة، وأحد أهم مخرجي السينما المصرية عمومًا.

نماذج نسائية



كما أن منهج الدراسة هو التحليل والمقارنة، وربط سيرة محمد خان بأفلامه، والتي تبدو كما لو كانت فيلمًا واحدًا طويلًا، يقدم التحية للبشر وللأماكن، يرى الإنسان في حياته اليومية، فهو يجعل من المهمشين أبطالًا، ويصور نماذج نسائية مدهشة، ويقول أشياء مهمة عن فروسية لا نراها، وعن حياة ثرية مليئة بالأمل والخيبات والأحلام المعلقة.

محمد خان .. ذاكرة السينما



هكذا رأينا فارس في "الحريف" وهند وكاميليا في فيلم يحمل اسميهما ومنى في "زوجة رجل مهم" ونوال في "موعد على العشاء" ونجوى في "في شقة مصر الجديدة"، وكلها أعمال صارت جزءًا من ذاكرة الأفلام المصرية والعربية.

لم يكن من الممكن أن يترك محمد خان هذه البصمة لولا موهبة وقدرة عين ترى، وقلب يشعر، وذاكرة امتلأت بالسينما ومحبة الحياة، وهذا ما يدلل عليه الكتاب، سواء من حياة محمد خان أو من أفلامه.

محمد خان .. نظرة متفردة



كانت أفلام محمد خان امتدادًا لنظرته المتفردة كمخرج مصري حتى النخاع، يعرف ماذا يقول؟.. مثلما يعرف كيف يقول؟.

عيون مختلفة



ينهي محمود عبد الشكور منشوره على «فيسبوك » ويقول: أتمنى أن يعجبكم الكتاب، وأن يجعلكم تشاهدون أفلام خان بعيون مختلفة.