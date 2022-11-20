السفير المصري بـ لندن يشهد عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية|صور

قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية أولى عروضها لجمهور المكتب الثقافي المصري بعدد من الاستعراضات المعبرة عن التراث والفلكلور فى مختلف محافظات مصر، تصميم وتدريب محمد صالح، منها "الضمة، البمبوطية، البحرية، احنا البورسعيدية، يا طير يا رمادي، بتغنى لمين، آه ياللي" بالإضافة لفقرات "التحطيب، جاى من الصعيدي، البدوي، السيناوى، النوبي، الفلاحي وسط إعجاب الحاضرين.

جاء خلال أجواء مصرية خالصة فى قلب العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية فى لندن، ود. رشا كمال الملحق الثقافي.

فن شعبي

كانت د. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بـ المملكة المتحدة، في استقبال الفرقة بالحفل، واكدت على أهمية الحفل الذي ينظمه المكتب الثقافي في إطار الموسم الثقافي المصري بـ لندن بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، حيث يمثل الفن الشعبي الناتج الفني الذي تمارسه، وتقوم به عامة الشعب، ويكون هذا الفن صادرًا عن وجدانه ومعبرًا بشكل رئيسي عن ميراثه الفني والاجتماعي والثقافي.

لندن.. موسم ثقافي

جدير بالذكر أن الفرقة ستقوم بإحياء حفل آخر يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري، حيث يأتي الحفل ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمهرجانات والاحتفالات الدولية من خلاف فرق الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حيث تشارك فرقة بورسعيد للفنون الشعبية فى الموسم الثقافي المصري بـ لندن المقام فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى.

عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بـ لندن

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