تلمسان الجزائرية تستضيف مهرجان المنمنمات وفنون الزخرفة 19 نوفمبر

تستضيف مدينة تلمسان الجزائرية فعاليات "المهرجان الدولي الثقافي للمنمنمات وفنون الزخرفة" بدورته الثانية عشرة، في 19 نوفمبر، في مركز الدراسات الأندلسية.

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "جسور ذهبية"، ويشارك فيه عدد من الأكاديميين والأساتذة المتخصّصين البارزين من 9 دول هي، الجزائر وتركيا وباكستان وإيران وأفغانستان وسلطنة عمان والهند وأوزبكستان وإندونيسيا.

ويضم برنامج المهرجان فعاليات متنوّعة تهدف للتعريف بأبرز المدارس الفنّية في العالم الإسلامي، وأبرز التجارب الرائدة، فضلاً عن استعراض تقنيات وخصوصيات وتأثيرات المدارس الفنّية الإسلامية في الفنّ المعاصر.

كما يركّز المهرجان المقام في تلمسان على الممارسات المتعلّقة بفنّ المنمنمات وفنون الزخرفة، وينظّم دورات تدريبية للمرّة الأولى، تديرها نخبة من الأساتذة في مجال الفنون الإسلامية، من الجزائر وتركيا وإيران وغيرها.

تكريم بشير يلس

ويكرّم المهرجان في دورته الحالية، أيقونة الفنّ التشكيلي الجزائري الراحل بشير يلس (1921-2022)، الذي توفي الصيف الماضي.

وتُعقد ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للفنّ الإسلامي، تتناول "مدارس الفنّ الإسلامي"، فضلاً عن تطوّر مدارس المنمنمات في العالم الإسلامي، وتطوّر فنّ الزخرفة، والمدرسة الجزائرية للمنمنمات، من خلال الأخوَين راسم.

مسابقة دولية

يُختتم المهرجان بالإعلان عن نتائج المسابقة الدولية "فنّ المنمنمات والزخرفة" التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، وتشمل 3 جوائز في كلّ فئة.

كما سيتمّ تنظيم ورش عمل للفنّانين الشباب، بالتزامن مع افتتاح معرض للأعمال الفنّية، فضلاً عن تخصيص فضاء خاصّ بالأطفال (مسابقات، معارض، ورش تفاعلية، وعروض تربوية)، داخل مدينة تلمسان.