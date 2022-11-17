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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

معرض الشهرة.. أعمال آندي وارهول في مهرجان فنون العلا

صدى البلد

تحتفي محافظة العلا السعودية، بأعمال فنّان البوب آرت العالمي آندي وارهول (1928 – 1987)، من خلال معرض بعنوان "الشهرة: آندي وارهول في العلا" الذي يقام في قاعة مرايا، اعتباراً من 17 فبراير وحتى 15 مايو 2023، ضمن "مهرجان فنون العلا".

 

يُقام المعرض بالتعاون مع متحف آندي وارهول في نيويورك، ويتضمّن مجموعة مختارة من أهم اللوحات والأعمال التشكيلية للفنّان الأميركي، ويلقي الضوء على علاقة الفنّانين العالميين بمفهوم الشهرة والانتشار الجماهيري.

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مشاهير آندي وارهول

 

يطرح المعرض مفهوم الشهرة بالنسبة للنجوم والمشاهير، ويركّز على استمرارية العلاقة بين أعمال آندي وارهول والأجيال الجديدة. ويضمّ رسومات فنّية ومطبوعات، تُصوّر أبرز نجوم هوليوود، وأبطال الرياضة، ومشاهير الموسيقى من حول العالم، مثل تايلور سويفت، والملاكم محمد علي، ودوللي بارتون.

 

ومن بين الأعمال الفنّية المعروضة، صور شخصية تمّ التقاطها خلال "تجارب الأداء" لأبرز الأسماء المثيرة للجدل في فترة الستينيات.

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غيوم فضّية

 

يحظى ضيوف المعرض بفرصة مشاهدة لوحة جدارية من تصميم آندي وارهول، فضلاً عن عمله التشكيلي الشهير "غيوم فضّية". ويُرافق المعرض فيلم يضمّ صوراً أرشيفية نادرة توثّق إعلانات هوليوود، وصور "بولارويد" التقطها وارهول في الاستوديو الخاص به، واستخدمها في وقتٍ لاحق في لوحاته وأعماله التشكيلية.

 

 

 

شهرة آندي وارهول

 

مدير متحف آندي وارهول باتريك مور، أوضح أن معرض "الشهرة" يهدف إلى "تقديم بعض أعمال وارهول التي تبهر جيل الشباب وخصوصاً في السعودية، وتعرّف الناس برحلته التي بدأها كطفل يحدّق في شاشة السينما ويجمع الملصقات الدعائية، وأصبحت أكثر انتشاراً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي".

 

ولفت إلى أن معرض "الشهرة" هو فرصة لتقديم آندي وارهول إلى جمهور جديد من خلال الأعمال الفنّية، والحوارات المفتوحة، وورش العمل المخصّصة للطباعة بالشاشة الحريرية، التي تُقام بالتزامن مع المعرض.

آندي وارهول مهرجان فنون العلا نيويورك الأعمال التشكيلية غيوم فض ية

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