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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تزامنا مع استضافة قمة المناخ..المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة قضايا البيئة|تفاصيل

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقدم لمسابقة “قضايا البيئة.. المشكلة والحل”، وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل، لشباب الباحثين والمبتكرين تحت سن 35 سنة؛ وذلك بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ  COP27.

وجاءت فئات التقديم لجائزة قضايا البيئة كالتالي؛

 

أولًا في مجال الأبحاث:

 

- تخصص ثلاث جوائز للأبحاث في مجال موضوع المسابقة على النحو التالي:

- المركز الأول 7000 جنيهًا مصريُا

- المركز الثاني 5000 جنيهًا مصريًا

- المركز الثالث 3000 جنيهًا مصريًا

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الشروط 

 

- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة) وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل

- تكتب الأبحاث ببنط 14 على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية و CD

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة

 

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ثانيًا في مجال الأعمال المبتكرة:

 

- تخصص ثلاث جوائز للأعمال المبتكرة مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات .. إلخ ) لحل مشكلة بيئية ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله

على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة

وتكون الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول 7000 جنيهًا مصريُا

- المركز الثاني 5000 جنيهًا مصريًا

- المركز الثالث 3000 جنيهًا مصريًا

 

وقد أعلن المجلس الأعلى للثقافة أنه على المتقدم لمسابقة قضايا البيئة تسليم الأبحاث والأعمال إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا المصرية.

قضايا البيئة مسابقة قضايا البيئة قمة المناخ 27 COP قضايا البيئة المشكلة والحل

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