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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أيسلندا الأسبق: قمة المناخ مهمة لتوحيد الأفكار المختلفة لحماية الكوكب.. خاص

رئيس أيسلندا الأسبق
رئيس أيسلندا الأسبق أولافور راجنار جريمسون

قال رئيس أيسلندا الأسبق "أولافور راجنار جريمسون "، أن مؤتمر المناخ، الحالي، أمر هام  للغاية، حيث  يجب علينا الاتحاد سويا من أجل حماية المجتمعات مثلما نقوم نحن في هذه القمة هنا في مصر.

وأضاف في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أنه يجب علينا التعامل بالطرق المناسبة لحماية المجتمعات،  لذلك يعتقد أن هذه القمة في غاية الأهمية لدعم وتوحيد الأفكار المختلفة لقادة العالم لحماية الكوكب من التغيرات المناخية.

قمة المناخ

ويعد اليوم ال١٣ لمؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ، والذي توافد إليه قادة العالم لتنفيذ حلول جذرية بشأن قضايا التغير المناخي، التي تضرب العالم بضراوة.

cop 27 مؤتمر المناخ

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